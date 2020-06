Deset časnih sestara zaraženo je koronavirusom u Đakovu. COVID-19 pojavio se u samostanu Milosrdnih sestara svetog Križa.

''Da, istina je, u nedjelju poslijepodne tri sestre dobile su temperaturu, javili smo se odmah našoj doktorici, a ona je izvijestila epidemiologa. Jučer smo išle na testiranje i od 12 sestara nas je 10 pozitivnih", izjavila je za Radio Đakovo provincijalna poglavarica sestra Valerija Široki.

Vrtić koji vode časne sestre je zatvoren. Ravnateljica vrtića Sučev sjaj-Nazaret Rahela Lacković rekla je za DNEVNIK.hr da je vrtić zatvoren iz predostrožnosti. ''Ne mogu vam ništa reći, još ništa ne znamo, vrtić smo zatvorili iz odgovornosti prema djeci i roditeljima'', rekla je sestra Lacković.

''Imali smo možda neke susrete''

Široki je najavila da će biti zatvoren i Centar Amadea za psihosocijalne potrebe kako drugi ne bi bili izloženi jer, kaže, ni same ne znaju kako je došlo do kontakta s koronavirusom. ''Ali, evo, imali smo možda neke susrete u kojima je iz nekih razloga očito došlo do zaraze. Sestre su bile svjesne i od prvih dana bile smo jako u tim mjerama, baš da se pridržavamo sve. Mislile smo da će konačno sve biti u redu i krenut ćemo u ljeto, međutim ipak nije tako. Sestre su na oprezu, više su predane molitvi i od danas je samoizolacija za svaku sestru. Nemamo više apsolutno ništa zajednički, prekidamo sve naše zajedničke točke. Jednostavno moramo biti oprezni dok ne vidimo daljnja postupanja što se tiče testiranja samostana'', objasnila je Široki.

Zatvorena je i samostanska crkva, u kojoj se mise ni ranije nisu održavale zbog korone.

Dvije sestre bile u inozemstvu

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je da su dvije sestre bile u inozemstvu i da se provode epidemiološki izvidi.

"Dvije časne sestre iz tog samostana boravile u inozemstvu i nakon povratka očito se nisu pridržavale mjera'', rekao je Capak i najavio da će epidemiolozi izdvojiti one koji su u riziku. "Pozitivno je 10 sestara, a tamo 300 ljudi dnevno dolazi i to je svojevrsni gerontološki centar, tu je potrebna brza, hitna, dobra epidemiološka obrada, da se svi koji su bili u kontaktu s oboljelima stave u samoizolaciju i da se napravi sve drugo što je epidemiološki potrebno u tom trenutku", rekao je Capak za N1.

