Susjednu Bosnu i Hercegovinu potresao je veliki skandal. Policija je prekinula koronaparty u jednom restoranu na kojem su se okupili poznati političari, liječnici i estradne zvijezde. Tako su se privatno družili ministar, šef kirurgije, član stožera za borbu protiv pandemije, kao i pjevači Halid Bešlić, Hari Varešanović, Šerif Konjević.

O derneku u Sarajevu priča cijela regija. Rođendanski koronaparty organizirao je šef kirurgije sarajevske bolnice, a na proslavu su stigli kolege liječnici, član stožera za borbu protiv koronavirusa, ministar Košarac, estradne zvijezde, poput Halida Bešlića, Harisa Varešanovića, Šerifa Konjevića.

"Ja sam, brate, pjevač. Uostalom vidjeli ste, brate, kako sam pjevo, šta da radim, ja nisam politčar, ne kradem, nisam ništa ukro, nisam nikog da izvineš zaj**, šta ću sad, bilo pa prošlo, nemojte mi zamjeriti, vi ćete to meni oprostiti ja ću vama ako bog da pjevati još“, rekao je Šerif Konjević, glazbenik.



Druženje koje je okupilo liječničku, političku i estradnu elitu prekinula je policija. U restoranu je bilo 16 osoba, tri su zabavu napustile netom prije dolaska policije.

"Samo me iznenađuje zašto Halid tu, kad on ima para. Što će mu to? Sa tim doktorom je kojem je navodno rođendan, a što onaj Košarac šatro, on samo bio na vratima jel?“, pita se Dino iz Sarajeva.

"Pokazatelj da neki mogu sve, kako takvom doktoru doći da ti otvori trbuh na abdominalnu kirurgiju kad se tako ponaša“, kaže Esad.

Slavljenik je smijenjen s pozicije šefa kirurgije, razriješen je dužnosti i član stožera. Svi će biti prekršajno kažnjeni s 500 konvertibilnih maraka, nešto manje od 2000 kuna.

"Dok ljudi ostaju bez posla, dok se brinu za svoju egzistenciju,dok penzioneri uredno sjede kući i društveno su odgovorni imamo jednu grupu ljudi od koje bi najmanje očekivao da se ovako ponaša, ovo zaslužuje svaku osudu“, smatra Vjekoslav Mandić, ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministar Košarac se pravda kako je samo svratio na zabavu. Javnosti je ponudio tek ispriku. Kraj karijere najavljuje mu njegov šef Milorad Dodik, ali ne i ekspresnu smjenu.

"Mene zapravo ne iznenađuju pjevači, one i jesu za kafane, je li, iznenađuju me doktori, ministri“, kaže Mirsad Cviko, urednik magazina Express.



Pljuska je to u lice građanima koji tjednima slušaju upute, pridržavaju se mjera, i ostaju kod kuće. A upravo u toj kampanji Ostanite kod kuće sudjelovali su i neki od gostiju elitnog koronapartija.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr