Sisačko-moslavački župan najavio je nove mjere zbog izbijanja epidemije na području Popovače i Kutine. U Županiji je samo danas čak 59 novooboljelih.

Ivo Žinić, sisačko-moslavački župan, najavio je uvođenje novih mjera zbog izbijanja epidemije na području Popovače. "Bilo je određenih grupiranja ljudi bez poštivanja mjera. Na hitnoj sjednici stožera donijet ćemo odgovarajuće mjere za područje grada Kutine i Popovače", kaže Žinić.

Riječ je zapravo o promociji knjige održanoj u Gornjoj Jelenskoj, na kojoj je zaražen veliki broj ljudi s obzirom na to da se održala u zatvorenom prostoru, a maske se nisu nosile. Na tom događaju bio je i šef županijskog stožera Roman Rosavec, no on zasad nije zaražen.

"Rosavec je testiran i negativan je, ali je u kućnoj izolaciji. Na toj promociji poštivane su sve epidemiološke mjere i mjere distance, vjerojatno zato on nije pozitivan", kaže Žinić.

Najavio je uvođenje zabrane okupljanja na tom području, dok će se nastava na području Popovače vjerojatno odvijati online.