Saborska zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić ocijenila je utorak da je Ustavni sud pri odlučivanju o mjerama Stožera potvrdio sumnje da se radi o parapolitičkom tijelu i da vjerojatno nitko nije ni očekivao drugačiju odluku, pa treba preispitati njegov rad.

Marija Selak Raspudić smatra kako je osobito sporno što se ovdje izravno tiče ugroze našeg zdravlja. Na takav način politizirati zdravlje građana moglo bi imati puno obiljnije posljedice od onih kojima smo do sada svjedočili, upozorila je na konferenciji za novinare ispred Hrvatskog sabora.

Dodala je kako je simptomatično da se dio prigovora podnesenih Ustavnom sudu odnosio na to da su izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti donesene (u travnju) na takav način da vrijede retroaktivno. Time se priznaje da u trenutku kada su te mjere provođene nisu imale dovoljno zakonsko uporište, rekla je Selak. Ocijenila je kako su skočili sami sebi u usta i pokazali da Stožer nije cijelo vrijeme imao legitimitet što ostavlja pitanje na koji način postupiti u odnosu na mjere koje su ih itekako koštale.

Problem komunikacije

U vezi s njezinim kritikama na rad pučke pravobraniteljice i Ustavnog suda, Selak Raspudić rekla je kako misli da Hrvatska u prvom redu ima problem komunikacije s institucijama, a najviše problema s najvažnijim tijelom Saborom, jer selektivnim izborom primjene zakona izmješta vlast iz Sabora, a upravo on treba odlučivati o tim pitanjima,

Napomenula je kako je u prvom trenutku preskočen Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a iskorišten je Zakon o civilnoj zaštiti. Nije se proglasilo izvanredno stanje, nego se odlučilo pozvati na članak 16. Ustava. Time se izmješta vlast iz Sabora koji bi trebao odlučivati o tim pitanjima, smatra nezavisna saborska zastupnica u Klubu Mosta Marija Selak Raspudić. Ocijenila je kako je u okolnostima u kojima se nikada ranije nismo našli, oporba pala na najvažnijem testu, jer umjesto da se ujedinila protiv Vlade u trenutku donošenja mjera koje koštaju cijelu oporbu, a to je nemogućnost da artikulira svoje mišljenje u Saboru, oporba je tome odlučila pristupiti selektivno očito vođena ideološkim kriterijima.

Žali jer oporba nije ujedinjena

Pojedine grupacije unutar oporbe su se odlučile zajedno propitati ustavnost donošenja tih mjera umjesto da smo svi istupali zajedno i smatramo to jako lošom praksom, koja nas sve može koštati jer se dovodi u pitanje je li to političko pitanje ili zaista nešto što se tiče svih nas, ocijenila je.

Što se tiče dovođenja u pitanje odluka koje su na snazi u Saboru one su zaista sporne i išle su u smjeru da se Sabor što više ušutka i već je ušutkan izmjena Poslovnika i gotovo da će potpuno utihnuti, no unatoč svemu tome, trebamo biti realni i čisto sumnjam da će se donijeti nešto što će ići na korist djelovanja Sabora, a na štetu djelovanja sadašnje Vlade, drži Selak.

''Stvara se osjećaj panike''

Po njezinom mišljenju oni ljudi koji dovode u pitanje samu epidemiju, a to se ne odnosi na način funkcioniranja Sabora, stvara se osjećaj panike u društvu koji je opasan i dolazi do toga da se epidemiološke mjere umjesto da se koriste u zdravstene svrhe koriste za za politizaciju što će dovesti do revolta i nepovjerenja prema samim mjerama. Posljedica toga su građanski prosvjedi, smatra Selak Raspudić.

U vezi s nastavom u školama rekla je da se trebamo vratiti temeljnoj ulozi škole, a to je obrazovanje učenika, ustvrdivši kako škole umjesto obrazovne institucije sve više postaju epidemiološke ustanove te zatražila da se fokus hitno vrati na obrazovni proces koje je sada potpuno zanemaren, jer se nastavnici pretvaraju u epidemiološke stručnjake. Naglasila je da se trebamo nositi sa postojećom situacijom i poštivati epidemiološke mjere. Upozorila je da se primjerice dijete koje kihne pošalje u izolaciju može imati diskriminatorne posljedice budući ga vršnjaci dodatno stigmatiziraju te ustvrdila kako tu mjeru treba ukinuti.