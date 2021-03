Liječnici upozoravaju da se bolnice sve brže pune mlađim pacijentima.

Šef splitske infektologije, Ivo Ivić za Novu TV izjavio je da je riječ o težim bolesnicima nego u prethodnom valu.

"To su teži bolesnici, to su mlađi bolesnici nego prije, kad se to sagleda možemo reći da je situacija ozbiljna i moramo poduzeti sve da se smanji širenje bolesti. To je jedino oružje koje u ovom času imamo", upozorio je Ivić.

Pred odjelom infektologije situacija je otrežnjujuća, izvijestila je i reporterka Nove TV Sofija Preljvukić. Kaže kako bi prizore od tamo trebali vidjeti oni koji u gradu, uz kave, govore kako korona ne postoji.

"Ljudi su u trijaži pod šatorom, sjede ili čak leže na zidiću. Imaju simptome koronavirusa i čekaju da ih se primi na pregled. Neki na red čekaju od deset sati ujutro, a jedan strani student čeka od podneva. Na red nije došao ni iza 17 sati.

Roditeljima djece koja nemaju teške simptome, rekli su da se vrate kući i da će ih se zvati kada pedijatar bude slobodan. Ivo Ivić rekao je kako za sada imaju sve lijekove. Ravnatelj splitske bolnice još nije javio kakvo je stanje s lijekovima", izvijestila je reporterka.

''Brojevi se penju''

Alemka Markotić naglasila je da su kapaciteti Infektivne klinke gotovo popunjeni. ''Nisam ja ta koja bi trebala proglasiti jesmo li službeno u trećem valu, ali kao što vidite, brojevi se penju i teško je vjerovati da je to nekakav zaostatak drugog, ali još imamo šanse da budemo dogovorni i pokušamo to zaustaviti'', kazala je Markotić.

