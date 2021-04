Prema statistikama, pokazuje se vrlo visoka incidencija pacijenata s COVID-19 koji su hospitalizirani i koji imaju venske tromboze. Radi se o 30 i 40 posto pacijenata.

Zbog rijetkih slučajeva zgrušavanja krvi u Sjedinjenim Američkim Državama zaustavljeno je cijepljenje cjepivom Johnson & Johnsona, a slični problemi vezuju se i za cjepivo AstraZenece, za koje je EMA utvrdila da je sigurno te da njegova zaštita od koronavirusa i teških oblika COVID-19 uvelike premašuje potencijalne rizike.

Iako će zbog rijetkih slučajeva tromboze koji se vezuju za cjepiva tih dvaju proizvođača u idućem razdoblju veći fokus javnosti biti upravo na vektorskim cjepivima i njihovim eventualnim posljedicama, tromboze kod pacijenata koji su zbog COVID-19 trebali bolničko liječenje mnogo su učestalija pojava, piše Novi list.

To potvrđuje i prof. dr. Miljenko Kovačević, predstojnik Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka i predsjednik Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju koji se zajedno sa svojim timom vaskularnih kirurga u riječkoj bolnici dugi niz godina bavi tom problematikom.

"Iako to nije službena statistika, mi smo kod pacijenata s COVID-19 uočili da velik broj onih koji su preboljeli koronavirus ima venske tromboze", potvrđuje Kovačević.

Kirurg podsjeća da postoje arterijske i venske tromboze, a kao posljedica COVID-19 vrlo su opsežne komplikacije tromboze vena donjih ekstremiteta ili zdjelice, kao i iste komplikacije u smislu plućnih tromboembolija.

"Prema statistikama inicijalnih izvještaja, s obzirom na dosta kratko vrijeme u kojem se stručnjaci bave tom problematikom, pokazuje se vrlo visoka incidencija pacijenata s COVID-19 koji su hospitalizirani i koji imaju venske tromboze. Radi se o 30 do 40 posto pacijenata i to je ogroman broj.

Također, vidjeli smo kod pacijenata koji su se oporavili od bolesti i više nisu infektivni da nam dolaze s post-COVID sindromom kod kojeg se susreću komplikacije kao što su venske tromboze i plućne embolije.

Dakle, to se ne događa samo u trenutku kada imamo manifestnu bolest s dominantno respiratornim simptomima nego i poslije", ističe Kovačević.

S druge strane, arterijske tromboze su, prema njegovim riječima, puno manje izražene te se po aktualnim statistikama javljaju u jedan do dva posto pacijenata hospitaliziranih zbog COVID-a.

"Zasad se, prema većini objavljenih radova i kliničkoj praksi, čini da ima smisla kod svih oblika COVID-19 dati aspirin kako bi se prevenirala inflamacija i zaustavila trombogena aktivnost trombocita, no kod manifestnih oblika još se diskutira što se može napraviti, svakako intrahospitalno indicirana jest primjena aspirina, ali i primjena antikoagulantne terapije, ovisno o kliničkoj slici", upozorava Kovačević.

"Pravilo je da pravila nema"

"U slučaju COVID-19 uočili smo da pravila – nema. Tromboze se ne događaju samo kod starijih pacijenata jer imamo znatan broj mladih ljudi koji razviju upravo tu komplikaciju. Dodatni su alarm prateći komorbiditeti ili trombofilija, koji pogoršavaju kliničku sliku, ali i bez takvih predisponirajućih čimbenika COVID-19 je nepredvidljiva bolest. Primjerice, kod nas trenutačno na odjelu leži mlad čovjek u tridesetim godinama koji ima trombozu.

Inače, što su ljudi stariji, teže se mobiliziraju i imaju veću incidenciju. Kod starijih ljudi susrećemo i one koje smo operirali i ugradili im premosnice prethodno postojeće arterijske okluzivne bolesti i sad nakon nekoliko godina i nakon preboljelog COVID-19 imaju trombozu graftova.

Tu se može reći da je to prirodno pogoršanje bolesti, ali i da je COVID pridonio tom pogoršanju", opisuje Kovačević. Kaže da kao vaskularni kirurg ne može komentirati eventualne rijetke nuspojave cjepiva protiv koronavirusa s kojima se nije susreo u svojoj praksi te da o cijepljenju može govoriti samo iz vlastitog iskustva i iz dostupnih podataka.

"Iz vlastitog iskustva o cijepljenju te iskustva iz mog bližeg kruga, znam da se kao posljedice cijepljenja javljaju febriliteti, bolovi u ruci ili respiratorni i gastrointestinalni problemi. Iz tog uzorka ne znam za niti jedan prijavljen slučaj pojave tromboze.

S druge strane, to je igra velikih brojki pa ako se cijepi 20 milijuna ljudi, brojevi su takvi da se mora dogoditi dvadesetak nuspojava. Ne bih se usudio komentirati ono o čemu nemam iskustva, no to su mali brojevi i benefiti cijepljenja mnogo su veći od potencijalnih komplikacija", poručuje Kovačević.