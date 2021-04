Opasnost nastanka krvnih ugrušaka kod oboljelih od COVID-19 daleko je veća nego kod cijepljenih protiv te bolesti, navela je u ponedjeljak vodeća slovenska epidemiologinja Mateja Logar, koja vodi stručni savjet slovenske vlade.

Dok je praćenjem cijepljenih utvrđeno kako je rizik za nastanak krvnih ugrušaka koji mogu izazvati nastanak venske tromboze ili plućne embolije kod AstraZenecina cjepiva vrlo mali, odnosno jedan slučaj na milijun cijepljenih, u Sloveniji se ozbiljni tromboembolični zapleti pojavljuju kod otprilike četvrtine bolesnika koji se liječe od COVID-19 na intenzivnim odjelima slovenskih bolnica, kazala je Logar.

Ona je na konferenciji za medije odgovarala na pitanje o nepovjerenju koje je u javnosti stvoreno oko cijepljenja vakcinom britansko-švedske tvrtke, zbog čega dio nabavljenih cjepiva ostaje još neiskorišten.

"To znači da oko 40-ak COVID pacijenata, od njih 153 koji su ovog trenutka na u slovenskim bolnicama, može računati na taj rizik", pojasnila je novinarima Logar.

Ona smatra da je kod promocije AstraZenecina cjepiva od samog početka napravljen niz propusta u komunikaciji s javnošću premda ga je Europska agencija za lijekove proglasila sigurnim i djelotvornim.

Prema službenim podacima ministarstva zdravstva, u Sloveniji se, u razdoblju od 2015. do 2020., zbog plućne embolije godišnje hospitaliziralo između 900 i tisuću pacijenata, s pozitivnim rezultatima liječenja antikoagulacijskim preparatima i bez većih komplikacija.

Cijepili više od polovice starijih od 70 godina, AstraZeneca na zalihi

Što se tiče cjepiva Johnson&Johnson, čije su dvije pošiljke u količini od 7200 doza već pristigle u Sloveniju, ali se ne koriste nakon odluke o privremenom zaustavljanju njegova korištenja u SAD-u i Europskoj uniji, Logar je rekla da se očekuje kako će američki regulator ovog tjedna o tome ponovo odlučivati. Ona se rekla da se nada kako će ono dobiti odobrenje američkih, a onda i europskih regulatora.

Prema najnovijim podacima, do sada je cijepljeno 17,7 posto stanovništva. Očekuje se kako će se do prvih dana ovog tjedna biti cijepljeno više od polovica dobne skupine od 60 do 70 godina, nakon što je već cijepljeno više od polovice populacije iznad 70 godina.

U ovom tjednu Slovenija očekuje prispjeće 67.320 novih doza sve tri vrste cjepiva koje trenutno koristi, od čega 16.800 cjepiva AstraZenece, uz 22.000 doza tog cjepiva koje se drže na zalihi radi cijepljenja već cijepljenih osoba drugom dozom.