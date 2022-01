Šef Kriznog stožera KB-a Dubrava prof. dr. Bruno Baršić kaže kako se kod omikrona ne vidi nikakva razlika između cijepljenih i necijepljenih. "I jedni i drugi se mogu zaraziti manje-više jednako", rekao je.

Šef Kriznog stožera KB-a Dubrava prof. dr. Bruno Baršić komentirao je ukidanje mjera u Velikoj Britaniji, kaže kako bi ostavio samo dvije važeće mjere u Hrvatskoj, a da za ostalima više nema potrebe. Podsjetimo, Velika Britanija planira ukidanje mjera, a u sličnom smjeru ide i Izrael.

Britanski premijer Boris Johnson najavio je da idućeg tjedna ukida većinu restriktivnih mjera te da u ožujku planira ukinuti izolaciju za osobe pozitivne na virus. Od četvrtka 27. siječnja nošenje maske neće više biti obvezno, rad od kuće se više neće službeno preporučivati, a covid potvrda neće biti obvezna za ulazak u noćne klubove i na pojedina veća okupljanja.

Rekao je da ne planira produljiti obvezu izolacije za osobe pozitivne na covid-19 nakon njezina isteka 24. ožujka. Tu će obvezu možda ukinuti i prije tog datuma.

Šef Kriznog stožera KB-a Dubrava prof. dr. Bruno Baršić rekao je kako je logično da se u tom smjeru ide i kod nas, a istaknuo je i kako zbog omikrona imamo veliki broj zaraženih, ali ne i pritisak na bolnice, odnosno naglasio je kako omikron nije napunio bolnice te se nada da će tako i ostati.

"Kada je riječ o omikronu, ne vidimo praktički nikakvu razliku među cijepljenima i necijepljenima, i jedni i drugi se mogu zaraziti manje-više jednako", rekao je.

"Najave Velike Britanije su logične. Ide se u tom smjeru. Ako imate 50 posto testiranih kod kojih je dokazana infekcija covidom-19, čemu nam onda služi testiranje? Čini mi se logičnim da se ide u tom smjeru i kod nas", istaknuo je Baršić u razgovoru za Index.

"Od svih mjera zadržao bih samo ograničavanje masovnih okupljanja i maske. Zasad su maske jako bitne jer vidimo kako se omikron brzo širi", kazao je.

Navodi kako treba još procijepiti starije stanovništvo. "I to vam je to. Čini mi se da polako izlazi potreba za ostalim mjerama. No nisam stručnjak za epidemiologiju pa bih to prepustio njima", izjavio je.