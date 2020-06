Zbog koronavirusa mnogim ugostiteljima je zabranjen rad, pa su u Rusiji na tešku financijsku situaciju upozorili zanimljivom kampanjom i fotografirali se – nagi.

Konobari i konobarice u Rusiji zanimljivom kampanjom su odlučili upozoriti na probleme koje je ugostiteljima izazvala pandemija koronavirusa. Naime, oni su se slikali potpuno goli.

Kampanja je naišla na velik odjek u javnosti, i to ne samo u Rusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin im je ipak dopustio da otvore restorane idući tjedan, no to će moći samo ugostitelji s vanjskim terasama.

''Mislili smo da ćemo, čak i ako budemo izgledali poput idiota ili probisvijeta, barem probati učiniti nešto. U samo dva dana sve smo isplanirali i napravili. Imamo velik tim 35 ljudi od čega je njih 20 sudjelovalo u ovoj kampanji. Masovno smo distribuirali naše fotografije, a kako puno značimo u ruskoj ugostiteljskoj struci, mnogi su nas poduprli'', kaže vlasnik lanca restorana u Rusiji Artur Galajčuk.

