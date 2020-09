Reakcije na jučerašnji antikorona skup stižu sa svih strana. Skup nije prošao bez incidenta. Policija istražuje napad na vozilo hitne pomoći, a primarijus Miroslav Venus kaže da je bio šokiran, tužan i ogorčen jučerašnjim prosvjedom.

Ovo su poruke na koje je jučer klicalo okupljeno mnoštvo na Festivalu slobode. "Dosta je nametnutih mjera koje nam oduzimaju i narušavaju naša temeljna ljudska prava i slobode“, govorila je Anita Šupe, iz Inicijative za ljudska prava i slobode.

"Ako građani Zagreba ne nose šljemove zbog mogućeg potresa, zašto zdravim ljudima preventivno stavljamo maske“, pitao se Velimir Ponoš.

Prosvjedovali su oni koji u koronu ne vjeruju i oni koji vjeruju, ali su protiv odluka stožera.

I dok su prizori s pretrpanog Trga neke šokirali, inspektori civilne zaštite utvrdili su da su se mjere poštovale.

"Temeljno je da se drže razmaka, bili su tamo postavljeni dezinficijensi, jedan segment je bio ograđen, znači niti u jednom segmentu nije bilo kršenja tih mjera koje se inače zahtijevaju za takve skupove“, rekao je ravnatelj civilne zaštite Damir Trut. No ovakav skup dodaje Trut, ne bi se mogao održati u županijama gdje su na snazi strože mjere. Najspornije mu je što su poslane poruke znanstveno neutemeljene.

"Naravno uvijek postoji segment društva koji drugačije misli i to je opet normalno, samo ne bi volio i to je malo neprimjereno, da oni koji drugačije misle pozivaju na neposluh oni koji su najosjetljiviji kao što je starije pučanstvo“, dodao je Trut.

Hrvatska liječnička komora zgrožena je skupom.

"Poruke i tvrdnje koje su znanstveno neutemeljene, a jučer su odaslane s tog skupa obmanjuju javnost i zapravo onemogućavaju kvalitetnu borbu s pandemijom i predstavljaju društveno neodgovorno ponašanje“, kazao je Krešimir Luetić iz HLK .

Zapriječili put hitnoj pomoći

Organizatori pak danas ne žele pred kamere. Kažu da su umorni, ali demantiraju da se jučer dogodio incident s vozilom hitne pomoći koji istražuje policija. Za bacanje boce na vozilo hitne pomoći tereti se 39-godišnjak.

Ravnatelj hitne pojašnjava da je vozilo krenulo kroz masu jer je to bio najbrži put do unesrećenog.

"Mi smo dobili dojavu da se radi o prvom stupnju hitnosti, dakle bila je moguća i reanimacija, a svaka sekunda tada je dragocjena. Oni su bili zaprepašteni. Ustvari to im se nikad nije dogodilo da je hitnoj pomoći zapriječen put“, rekao je Žarko Rašić, ravnatelj Hitne pomoći Zagreb.

Iz Komore dodaju: "Članak 315. kaznenog zakona od prošle godine 1. siječnja definira prisilu nad zdravstvenim radnikom kao kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti“, dodao je Luetić. Na potezu je policija.

Virus bi se mogao proširiti po cijeloj Hrvatskoj

Jučerašnje okupljanje zabrinulo je epidemiologe. S predsjednikom Hrvatskog epidemiološkog društva razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

Primarijus Miroslav Venus kaže da je bio šokiran, tužan i ogorčen jučerašnjim prosvjedom. "Miješali su se osjećaji, ne samo meni, već i mojim kolegama i drugima koji sudjeluju u suzbijanju ove pandemije. Tamo je bilo ljudi koji su željeli izraziti svoj stav i mišljenje, što je u demokratskom društvu apsolutno prihvatljivo, ali to je bio neprihvatljiv način".

"Najveća opasnost je što je među njima mogao biti neki kliconoša, osoba koja ima u sebi virus, još ako je potencijalni superširitelj, a da je pri tome klinički potpuno zdrav, s obzirom na to da su to ljudi koji su došli iz različitih djelova Hrvatske autobusima, skupili su se na jednom mjestu i nisu se pridržavali epidemioloških mjera, znači da se moglo proširiti po cijeloj Hrvatskoj", kaže epidemiolog.

Kako razuvjeriti nevjernike? "Možda da ih se odvede na intenzivnu"

Na pitanje kako razuvjeriti one koji kažu da ne vjeruju u koronavirus, Venus odgovara: "Možda da ih se odvede na intenzivnu skrb, na Kliniku za infektivne bolesti, da vide kako izgledaju ljudi koji su na respiratorima, ili da ih odvedemo kod osoba koje su preboljele bolest pa da im opišu kako su se osjećale. Na kraju krajeva, neki poznati ljudi su to i javno izjavljivali, ali nekima to nije pomoglo".

Primarijus kaže kako nije obavezno nositi masku na otvorenom, ali bi bilo mudro je staviti u situacijama kada znamo da nećemo moći održavati distancu. Nada se i vjeruje da pandemija neće trajati vječno.

"Ja ne znam da se ikad u povijesti tako ulagalo u pronalazak cjepiva i lijeka. Mi očekujemo da će već početkom iduće godine, ovo rusko cjepivo, ma šta god mi o njemu mislili, nemamo dovoljno informacija, ali evo zadnje govore da se antitijela stvaraju. Mi očekujemo da će slijedeće godine biti cjepivo. Da će se možda pronaći i kvalitetniji lijek, a moguće je i da se prirodno naviknemo na virus", rekao je.

Roditeljima koji sutra šalju djecu u školu poručuje da se ne moraju bojati jer su škole sigurne, a nekad sigurnije i od samih kućanstava, ali treba se pridržavati mjera.

