U Hrvatskoj je danas 28 novozaraženih koronavirusom. Trenutačno je 561 aktivni slučaj, u bolnici je 110 pacijenata od čega je sedam na respiratoru.

Na karti Hrvatske vidljivo je da najviše aktivnih slučajeva ima u Vukovarsko-srijemskoj županiji - 130, Splitsko-dalmatinskoj 106 te Zagrebu - 102. U Osječko-baranjskoj je 50 pozitivnih osoba, u Istri 30.

Dvoznamenkaste su Zadarska, Sisačko-moslavačka, Brodsko-posavska, Bjelovarsko-bilogorska i Zagrebačka županija, dok korone nema u dvije županije - Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj.

U svijetu pak raste broj mladih zaraženih koronavirusom zbog čega krovna zdravstvena organizacija ima važno upozorenje. Pozivaju mlade da se suzdrže od druženja s ekipom o odlazaka na tulume.

Naime, mišljenje Svjetske zdravstvene organizacije je da mladi moraju preuzeti odgovornost jer premda su otporniji na virus, šire ga svojim starijim ukućanima.

Vidljivo je da su proširili virus po Slavoniji koja još vuče repove od svadbi i momačkih večeri, no s druge strane takva okupljanja nisu zabranjena.

O mladima i okupljanjima

O tome koliko su mladi problem u širenju virusa više je za Dnevnik Nove TV rekla gošća prof.dr.sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu.

"Na sreću, brojevi padaju, ali treba biti jako svjestan, osobito među mlađom populacijom, da je svako okupljanje i svako nepridržavanje distance i higijenskih mjera može dovesti do povećanog broja novih oboljelih", kazala je Markotić.

"Isto tako je i u svijetu, iako je i dalje mladost ta koja ne obolijeva tako često i teško, što raste veći broj među mladima inficiranih, to raste i broj onih koji imaju teže oblike bolesti", objasnila je.

"Problem je u zatvorenim prostorima, teško je održati koncentraciju virusa, ako postoji netko od oboljelih u tim prostorima, na maloj razini. Ako je prostor otvoren ili su otvoreni prozori i taj prostor je veliki, situacija je bolja", smatra Markotić.

Mladi oboljeli, no bolest nije prepoznata

Za prosječnu dobru starost oboljelih kaže kako se nije jako mijienjala, ali... "Sada smo na prosjeku od 42 do 46 godina starosti kod oboljelih. Pomaka nema, vjerojatno zbog toga što je kod mlađe populacije dosta neprepoznatih slučajeva s blažim simptomima", dodala je.

Navodi da je kod mladih većina, do 90 posto oboljelih blaže do srednje teške kliničke slike. "Deset posto su teški slučajevi, uključujući one koji su na respiratoru ili na povišenom protoku kisika", navodi.

Kaže da ima nešto i u genima. "Najnovija istraživanja su to pokazala, osobito među mlađim ljudima, u određenim obiteljima. Vidjelo se da neki receptori za virus mogu dovesti do težih oblika bolesti čak i kod mladih ljudi", pojasnila je Markotić.

Cjepivo sredinom iduće godine

Za cjepivo navodi da će proći dosta vremena dok ga budemo imali. "Vjerojatno će na tržištu biti sredinom iduće godine", rekla je Markotić.

"Danas dva cjepiva - američko i englesko, imaju najveće izglede. Spominje se i rusko, međutim, neke detalje znanstvene i stručne nemamo s kojima bismo mogli procijeniti", rekla je Markotić.

Kaže da bi mladi trebali ipak suzdržati se od većih okupljanja. "Velika je aktivnost, velika su okupljanja, treba biti oprezan, i na moru", navela je Markotić.

Smatra da je dobro što je veliki broj mladih s maskama i pridržavaju se mjera. "Mladi su interaktivni, bitno je da oni koji se disciplinirano ponašaju povuku i one koji su manje disciplinirani. Sve to može pomoći zdravstvenom sustavu", smatra Markotić.

