Stanje u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nije dobro, velik broj pacijenata je na intenzivnom liječenju, broj novozaraženih je zabrinjavajući, a iscrpljujućem radu liječnika se ne nazire kraj, izjavio je u ponedjeljak ravnatelj bolnice Tihomir Vančina.

Prema posljednjim informacijama, na liječenju u zabočkoj bolnici je 79 COVID pacijenata, od kojih su 22 na respiratoru.

S obzirom na to da na COVID odjelima rade i kirurzi i ginekolozi, u ovom trenutku imaju dovoljan broj medicinskog osoblja, no kako je rekao ravnatelj Vančina, pitanje je do kada će biti tako. ''Konstantno radiš, radiš, radiš, a tome se ne nazire kraj. To je zabrinjavajuće”, poručio je Vančina.

Zabočka se bolnica suočava s velikim priljevom pacijenata i s velikim brojem pacijenata na intenzivnoj, a broj anesteziologa i internista je ograničen, zbog čega je kadar vrlo opterećen.

''Medicinsko osoblje ili više ne može pa otvori bolovanje ili se zarazi pa ispadne iz sustava. Onda se krpamo, što je iscrpljujuće i organizacijski i ljudski i fizički”, rekao je ravnatelj zabočke bolnice Tihomir Vančina i dodao da u tome zasad uspijevaju zahvaljujući unutarnjoj reorganizaciji, no pitanje je dokle će to moći.

Kako je objasnio, hladni pogon bolnice trenutačno je smanjen, a navala na testiranje se ne smanjuje. Ipak, kada pandemija prođe, medicinskim sestrama i liječnicima neće biti ništa lakše, nego možda i teže, ocijenio je Vančina.

''Ti isti liječnici i sestre koji su se ubijali u poslu morat će rješavati sve zaostatke koje nismo odrađivali zbog pandemije, ali to nitko ne razumije. To je problem”, rekao je ravnatelj Vančina i poručio da će se i dalje boriti.