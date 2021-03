Definiran je izgled certifikata o cijepljenju, odnosno o COVID-putovnici na razini Europske unije. Više o novim putovnicama i kada ih možemo očekivati u Hrvatskoj zna ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Certifikat, odnosno COVID-putovnica će obavezno sadržavati ime i prezime cijepljene osobe, državu iz koje dolazi, ime cjepiva koje je korišteno, datum cijepljenja, serijski broj cjepiva te bar kod kojim će se moći očitavati podaci.

Ravnatelj Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je više o cijelom sustavu certifikata.

"Ne postoji COVID putovnica, postoji dogovor na nivou EU-a kako izgleda potvrda o cijepljenju. Ona se za sada koristi isključivo u medicinske svrhe", rekao je Capak.

"O prelasku granica s tom potvrdom o cijepljenju se tek razgovara. Još nije ništa definirano. Jedna od tema na sljedećem Vijeću EU-a bit će kontroverze oko prelaska granica u EU, ali ne samo na temelju potvrde o cijepljenju nego i na temelju potvrde o preboljenju bolesti i potvrde o pozitivnom PCR testu", dodao je Capak i istaknuo da se o tome još uvijek diskutira i za koje nisu donesene odluke.

Odluka kroz neko vrijeme

"Izvjesno je da će kroz neko vrijeme postojati odluka o prelasku granica na temelju potvrde o cijepljenju i da će se dogovoriti to da cijepljenje i potvrda o primanju dvije doze cjepiva koje je registrirano na području EU-a služiti prilikom prelaska granica EU-a", rekao je Capak.

Hrvatskoj je u interesu da podrži takav prijedlog, navodi Capak. "Imamo neke ponude o tome da razgovaramo o priznavanju potvrde o cijepljenju, no razgovori još nisu započeli", dodao je Capak. Navodi da je prerano govoriti o COVID putovnici.

Čitav niz kontroverzi

"Dat je zadatak da se razradi jedan od smart pristupa takozvane COVID putovnice. Hoće li to biti iskaznica ili QR kod, o tome se još ništa ne zna", rekao je Capak.

Navodi da u cijeloj priči postoji čitav niz kontroverzi. "Na primjer, cjepivo ne štiti 100 posto. Ima onih koji su cijepljeni, ali nisu zaštićeni. Ne znamo, pogotovo za neke vrste cjepiva, sprječavaju li transmisiju virusa. Dat je zadatak ECDC-u da razradi mogućnost da netko tko prelazi granicu na temelju potvrde o cijepljenju još uvijek može prenijeti zarazu ili biti, biti zarazan ili ne, može li se zaraziti...", objasnio je Capak.

Bez diskriminacije za necijepljene

Navodi da se neće nikad dogoditi to da će putovati samo one osobe koje su se cijepile.

"Za druge će možda vrijediti vrijediti drugi uvjeti, kao što je karantena i ili testiranje, što postoji i sada. Pošto ne postoji COVID putovnica, ne možemo govoriti o diskriminaciji", dodao je Capak.

Turistička sezona pred nama

Capak kaže da će Hrvatska razmotriti koje su mogućnosti i prednosti za privlačenje turista u sezoni.

"Jedan dio je i to da ćemo cijepiti veliki dio populacije i sve radnike u turizmu", dodao je Capak i naveo kako postoje cjepiva koja nisu registrirana u EU pa je i to problem za COVID putovnicu.

Dodao je da će se turistima olakšati testiranjima. "Oni turisti iz zemalja koje su nama emitivne, a koje moraju imati test na povratku u svoju zemlju, testirat ćemo ih bilo PCR-om ili brzim antigenskim testovima", istaknuo je Capak.

O turističkoj sezoni kaže kako je situacija u nama susjednim zemljama i nekim drugim zemljama EU-a lošija nego kod nas.

"Uvijek se nešto od tih infekcija prelije, prenese u Hrvatsku. Mi se nadamo da do toga neće doći i da brojke neće rasti. Nadamo se i da će blagi porast posljednjih tjedana ostati i dalje blagi i da ćemo uspješno, uz mjere i cijepljenje, pripremiti turističku sezonu", objasnio je Capak.

Rep drugog ili treći val korone

Kaže kako je teško reći da je za ovaj porast koji imamo rep drugog vala ili početak trećeg vala.

"Mi vrlo uvijek pažljivo pratimo situaciju i uvijek imamo 'oružje' u rukama i u slučaju porasta možemo uvijek aktivirati mjere koje smo imali. No, s preboljenjem i cijepljenjem, nadam se da do toga neće doći", kazao je Capak.

Capak navodi da će uskoro biti poznati točni podaci o tome koliki dio populacije je imun na koronu, no prema nekim podacima, navodi, pretpostavlja se da se radi o četvrtini populacije.

"Provodimo serološku studiju koja će u četvrtak završiti s 1500 ispitanika iz cijele Hrvatske različite dobi i rezultati će vjerojatno biti objavljeni u petak. Rezultati su očekivani, 25 posto je pozitiviteta na antitijela", rekao je Capak.

Problematično cjepivo AstraZenece?

Za probleme s kojima se Austrija susrela, a vezani su uz cjepivo AstraZenece navodi kako ta serija nije stigla u Hrvatsku.

"Malo je čudno da su se takva dva slučaja dogodila u Austriji, a ne ni u jednoj drugoj zemlji. Teško da je to vezano uz seriju. Austrijske zdravstvene vlasti imaju pravo na temelju tog događaja prekinuti cijepljenje i istražiti što se dogodilo", rekao je dodajući da su se kontroverze događale i kod nas.

"Mi smo svaki puta ustanovili da se ne radi o povezanim slučajevima pa smo nastavili s cijepljenjem", dodao je Capak i istaknuo da, ako se u Austriji radi o događajima povezanima uz cijepljenje, to će imati posljedice i na druge zemlje.

Povećane doze cjepiva koje dolazi

Ističe da rastu količine cjepiva koje nam isporučuju Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Za sada se ne zna koliko će doza cjepiva Johnson&Johnson stići u travnju.

"Nadamo se da će nas uskoro obavijestiti o tome koliko će nam od naručenih 900 tisuća doza stići u travnju", kazao je Capak. Nada se da će te količine dodatno porasti, no postoji i dodatno rješenje.

"Ja se nadam da će količine cjepiva koje stižu u Hrvatsku biti puno veće. Ukoliko hrvatska Vlada odluči, nama uvijek ostaje mogućnost interventnog uvoza ruskog cjepiva, no bilo bi bolje da ga registrira EMA. Bude li taj proces prespor, nama ostaje mehanizam interventnog uvoza", rekao je Capak.

Nema prostora za veliko popuštanje mjera

Za revidiranje mjera navodi da je prerano reći očekuje li nas dodatno popuštanje ili zaoštravanje mjera.

"Mjere donosi Stožer i Vlada, na preporuku epidemiologa. U ovom trenutku smatramo da nema dodatnog prostora za popuštanje mjera, no možda bi moglo biti nešto blago u pitanju", istaknuo je Capak.

Još uvijek ne postoje vizuali, nego dogovor na razini EU o sadržaju koji bi morao sadržavati certifikat, odnosno, kako se kolokvijalno zove, covid-putovnica.

Također, trebala bi biti navedena i država. S obzirom na to da se ide na smart rješenje, trebat će do tri mjeseca da to profunkcionira.

Na razini Unije razgovara se o tome hoće li građani koji su se cijepili dobiti smart kartice ili hoće li imati kod koji će se moći očitati na mobitelu.