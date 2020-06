Pandemija koronavirusa bitno je utjecala na najrazvijeniju gospodarsku granu u Hrvatskoj - turizam. Trenutačno se kod nas odmara 136 tisuća turista, uglavnom stranaca, no to je vrlo malen broj u odnosu na prošlu godinu.

Na sjednici vijeća Hrvatske turističke zajednice raspravljalo se o novim oblicima pomoći, prije svega privatnim iznajmljivačima. Ova sezona bit će vrlo neizvjesna i ovisit će ne samo o stanju s pandemijom u Hrvatskoj, nego i Europi.

"Mi smo spremni bilo koju informaciju turistima dati onog trenutka kada mi epidemiolozi kažu, evo vidjeli ste sad, jučer, danas se razmatraju dali treba nesto novo sad poduzeti. Onog trenutka kada se poduzme novo, mi idemo opet kroz 'Enter Croatia', kroz sve drugo dajemo posebno upozorenje, nazvoimo to tako", kaže ministar Capelli.

Ovoga vikenda očekuje se i povećan promet na svim graničnim prijelazima. U policiji pozorno prate stanje, ne samo oko prometa, već i koronavirusa u susjednim zemljama. U nacionalnom koordinacijskom centru MUP-a čeka reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak razgovarao je sa Zoranom Ničenom, načelnikom uprave za granicu.

Ničeno je rekao da policija odsad tijekom trajanja turističke sezone očekuje udarne vikende i pojačan promet na graničnim prijelazima.

Uputio je i poziv svim putnicima u Hrvatsku da najave svoj dolazak na odmor u našu zemlju putem "Enter Croatia" aplikacije, kako bi manje čekali u redovina na granici.

Ničeno je komentiraro i mjere koje je od ponoći Slovenija uvela za državljane trećih zemalja.

"To je nešto što i mi radimo na sličan način, no oni su uveli da državljani Srbije, BiH i Crne Gore po ulasku u Sloveniju moraju 14 dana provesti u samoizolaciji. To se ne odnosi na putnike u tranzitu, ali su smanjili vrijeme tranzita s 24 na 12 sati", pojasnio je Ničeno.

Stanje s ilegalnim ulaskom migranata u Hrvatsku je zadovoljavajuće i u prosjeku je 10 posto manje takvih incidenata nego u istom razdoblju 2019. godine, dodao je Ničeno.