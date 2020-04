SDP-ovac Ranko Ostojić na svom je profilu na Facebooku objavio fotografije oštećenih zagrebačkih bolnica i uređene mostarske bolnice kojoj je hrvatska Vlada donirala 43 milijuna kuna.

Vlada je donijela odluku o donaciju ukupno 43 milijuna kuna Bosni i Hercegovini, a veći dio tog novca ići će na račun bolnice u Mostaru.

Saborski zastupnik SDP-a Ranko Ostojić na Facebooku je objavio usporedne fotografije oštećenih i trošnih zagrebačkih bolnica i lijepe mostarske bolnice kojoj je Vlada, podsjeća Ostojić, i lani isplatila 40 milijuna kuna.

''Kolege iz HDZ-a su mi prigovorili da se bavim politikantstvom i koristim vlastitu obitelj kada sam prozvao HDZ za grubo zanemarivanje štićenika Doma za starije i nemoćne u Splitu, što je dovelo do širenje koronavirusa među njima. S obzirom na to da se radi o HDZ-ovu nestručnom kadru koji je postavljen, začudo, od HDZ-a, ali, eto, to nisam smio reći, sad se pitam koga bih to trebao prozvati jer je 43 milijuna kuna donacije danas otišlo bolnici u Mostar. Moram vas podsjetiti i da je Vlada Republike Hrvatske 2019. godine Sveučilišnoj bolnici Mostar isplatila 40 milijuna kuna. Prema ranije navedenoj logici, bit će HDZ ni za to kriv nije.

Na slikama gledate bolnice u Zagrebu nakon potresa i bijelu zgradu mostarske bolnice'', napisao je na društvenoj mreži.