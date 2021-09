Osporavatelji pandemije koronavirusa i protivnici epidemioloških mjera te cijepljenja, koji već tjednima prosvjeduju ispred zgrade javnog servisa, u petak u večernjim satima upali su u prostorije RTV Slovenija na Kolodvorskoj i provaliti u studio informativnog programa.

Pod vodstvom Ladislava Trohe, vođe pokreta OPS, protiveći se mjerama za ograničavanje širenja virusa, prosvjednici su u petak oko 20:30 sati pri upadu na slovenski javni radio-televizijski servis dijelili letke u kojima traže "sigurne škole i fakultete bez brnjica'', kako nazivaju maske, inače epidemiološku mjeru koja pomaže u sprečavanju širenja koronavirusa.



Novinarka Barbara Vidmajer je objavila na Twitteru snimku upada, a pokret je na svojem Facebook profilu prenosio upad u prostorije javne televizije.



Morala je intervenirati i policija, koja je, kako prenosi vecer.com, objavila da su neki prosvjednici, koji su inače prisustvovali prijavljenom skupu, ušli u zgradu medijske kuće: "Nisu se držali naredbi zaštitara što je dovelo do intervencije policijskih službenika koji su osiguravali javni red".



Iz zgrade je odstranjeno 20-ak prosvjednika, koji nisu nosili maske, objavila je RTV Slovenija. Protiv prekršitelja bit će poduzete mjere u skladu sa zakonom, najavila je policija, a generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough u emisiji Odmevi je kazao: ''To je težak napad na našu kuću i javne medije, koji najoštrije osuđujemo. Uloženo je mnogo napora da se ova situacija popravi u četiri mjeseca''.



Otvaraju nove COVID odjele, a raste i broj novozaraženih: Ispunili kriterije za prelazak u crvenu zonu



''Problemi su prilično značajni. Pravna situacija je složena, RTV je vlasnik zgrade, ali nije vlasnik parcele oko nje. Ovo je javna površina, demonstranti su nažalost imali dozvolu za protest na ovom području. Uprava je učinila mnogo, ali nažalost nije bilo ploda zbog ove složene situacije. Međutim, sve vrijeme smo na to upozoravali vlasti. Idućeg tjedna, na sastanku sazvanom prije ovog događaja, još jednom ću apelirati na vlasti da se pokrenu i učine nešto. Odmah ćemo pojačati sigurnost kuće kako se ne bi događali slični incidenti. Dosad su prosvjedi bili relativno mirni, iako vrlo ometajući, posebno za novinare u informativnoj emisiji TV Slovenija na prvom katu. Nadam se da će vlasti ovom problemu posvetiti veću pažnju, posebno nakon današnjeg događaja. Srećom, nije bilo ozlijeđenih ", rekao je generalni direktor RTV Slovenija.