Doktor Branimir Nestorović "proslavio" se izjavama na konferenciji za novinare 26. veljače kada je, uz sprskog predsjednika Aleksandra Vučića, koronavirus nazivao smiješnim i pozivao žene da idu u šoping u Italiju. Sad tvrdi da je sve to rekao namjerno, da umiri ljude.

"Apsolutno me ne pogađaju ovi napadi sad. Taj smo sastanak imali još u veljači i tu čuvenu konferenciju. Sve što sam rekao, svjesno sam rekao. Trebali smo smiriti ljude da ne dođemo u situaciju u kojoj je sad Amerika. Tamo je kaos", ispričao je u emisiji Ćirilica na srpskoj Hepi televiziji doktor Branimir Nestorović.

Nestorović se "proslavio" kada je 26. veljače, na konferenciji za novinare, koronavirus nazivao najsmješnijim virusom u povijesti čovječanstva, da koronavirus postoji samo na Facebooku, a žene pozivao da slobodno idu u šoping u Italiju. Ustvrdio je tada da je na sastanku s predsjednikom Aleksandrom Vučićem bio protiv naručivanja zaštitnih maski i da se protivio testiranjima.

U naletu mudrih misli rekao je da je virus slab i da trenutno još slabi, a da žene estrogen štiti od koronavirusa. Njegovim izjavama smijao se tada i Vučić.

Srpski mediji otad ga nazivaju stand-up koroničarom. U Italiji je do danas koronavirus ubio više od 16.500 ljudi. Srbija je svojim građanima zabranila izlazak proteklog vikenda od subote u 13 sati do ponedjeljka u 5. Svakodnevno je na snazi policijski sat od 17 do 5 sati, zemlja provodi "masovna testiranja", a do danas je u Srbiji oboljelo 2200 i preminulo 58 ljudi.

Nestorović je u Ćirilici rekao da svaki dan šeće Beogradom i Obrenovcem te da su ljudi oduševljeni. "Jedinu primjedbu imaju na to što nije 24 sata policijski sat. Zalažu se za to da budemo u karanteni, a onda se pojave tamo neki koji pozivaju da se napusti karantena i da svi izađemo van", priča danas Nestorović.

Kaže da je 20 godina redovni profesor s "gomilom napisanih knjiga i radova". "Odjednom sam postao debil i kreten. Moju stručnost ne mogu procjenjivati na ovome, moja se struka ocjenjuje na drugim mjestima. Ne treba me nitko hvaliti, ja sam na kraju karijere, financijski sam zbrinut i nemam nikakvu korist od ovoga. Što, da budem poznat? I prije ovoga gostovao sam 120 puta na ovoj televiziji. Da se ne hvalim, popularan sam doktor, ali volim kad drugi ljudi imaju različita mišljenja", kaže Nestorović.

U iskušenju da reagira bio je jedino kad ga je kći pitala zbog čega sve to o njemu pišu po Twitteru. No nakon toga je izašao na ulicu i, kaže, pozdravilo ga je 20 ljudi.