Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Bruxellesu je dao izjavu za medije te rekao kako su teme bile borba protiv COVID-a i klimatske promjene.

Dodao je da se govorilo o distribuciji cjepiva i tzv. covid putovnicama "koje trebaju olakšati kretanje ljudi ovog ljeta".

"To je posebno važno za Hrvatsku", istaknuo je i dodao da se razgovaralo i o cijepljenju maloljetnih osoba.

Govoreći o članstvu u Schengenu i eurozoni, kazao je da je "senziblizirao sugovornike" te da je "Hrvatska na dobrom tragu".

"Želimo ispuniti sve kriterije za eurozonu i ostvariti taj cilj, 2022. bi bilo sjajno za Schengen, ako može i prije mi bi bili zadovoljni. Što se tiče eurozone, učinit ćemo sve da to bude što prije, što skorije", rekao je.

Digitalne potvrde trebale bi biti usvojene od 1. srpnja, a Plenković je komentirao što s građanima koji putuju u razdoblju od 1. lipnja do 1. srpnja.

"Digitalna COVID potvrda nije potvrda s kojom prelazite granicu nego u kojoj se jasno može vidjeti da ste preboljeli COVID ili ste testirani ili cijepljeni. To omogućava brži protok i sigurniji ulazak ljudi u neku zemlju. Nama je u interesu da naše susjedne zemlje, njihovi građani mogu doći u Hrvatsku i mi ćemo naći aranžmane kako da dolaze u Hrvatsku i ranije”, pojasnio je Plenković.

Rekao je i kako misli da još postoji velik interes hrvatskih građana za cijepljenje.

"Naša ambicije je da do 30. lipnja dođemo do 1,65 ili 1,7 milijuna ljudi, ovom dinamikom je to realno. To je dohvatljivo, na dobrom smo putu, količina ima dovoljno", kazao je i naglasio da ako bude cjepiva viška, Hrvatska ga može donirati.

"Hrvatska ima tu vrstu odgovornosti. Još jednom pozivam sve da se cijepe, nema boljeg i učinkovitijeg načina da se zaštite. Sada kad je cjepiva dovoljno, iskoristimo to i osigurajmo što veću zaštitu", poručio je Plenković.