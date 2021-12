Jesu li već pale prve kazne zbog COVID potvrda? Reporter Dnevnika Nove TV Dalibor Špadina ima odgovor.

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti izglasan je uz uvrede i vrijeđanja netom prije nego što su zastupnici otišli na godišnji odmor. Zakon kojim će se kažnjavati svi oni koji COVID potvrdu ne budu imali stupio je na snagu točno na Božić. Jesu li već pale prve kazne?

Na dramatičnoj sjednici prije dva tjedna zastupnici su digli ruke za zakon o COVID potvrdama. U Inspektoratu tvrde kako se provjeravaju temeljem plana, ali i predstavki. No ne otkrivaju jesu li ispisali i koju kaznu.

"O rezultatima provedenih inspekcijskih nadzora, kao i do sada, pravovremeno ćemo informirati javnost. Iznošenje bilo kakvih informacija prije okončanja inspekcijskog postupka bilo bi protivno odredbama Zakona o Državnom inspektoratu", priopćeno je iz Državnog inspektorata.

Predsjednik Zoran Milanović koji je i ranije bio protiv ovakvih provjera, svojevremeno je izjavio: "Mi ćemo po svom, nećemo maltretirat ljude. To nije zakon, to je zulum, to su janjičari. U ured predsjednika neće ući, ćao!", poručivao je Milanović. Kaže da danas na Pantovčaku provjeravaju COVID potvrde. No Inspektoratu neće dati da provjere njih.

"Ja mislim, ali kad kažem mislim, dakle ja se time ne bavim, to rade cijelo vrijeme. Dakle svi su cijepljeni gore osim dvoje troje ljudi koji... Mi se cijelo vrijeme ponašamo razumno, prudentno, dakle organizirano, ali da će mi doći inspekcija s Trga žrtava fašizma, neće doći. Ne mogu, ne mogu ući unutra", kaže predsjednik.

Istodobno zbog COVID potvrda testiranja djelatnika državnih i javnih službi i dalje se provodi. Ali ih je sve manje zadovoljno, kaže ministar zdravstva Vili Beroš.

"Smanjuje se, postotak cijepljenih povećava, što je jedino važno u ovoj situaciji. Virus vam ne bira ni ne gleda jeste li na Pantovčaku, u Dubravi, u Vinogradskoj, Ksaveru dakle virus se neumitno širi ukoliko mu to mi dozvolimo. Pozdravljam upotrebu COVID potvrda jer to pokazuje zrelost, razum i svjesnost", uvjeren je Beroš.

Da se poštuje zakon na Pantovčaku pozdravlja i premijer. "Ne znam kako bi nešto drugo i moglo biti slučaj", kaže premijer. No smatra da bi se u nekim gradovima trebalo provjeriti kako stoje stvari.

