Bolnički sustav je prenapregnut, jer je puno osoblja zaraženo. Kakvo je stanje Rijeci, provjerio je reporter Vijesti Nove TV Marko Balen.

U riječkom KBC-u se s brojkama zaraženog osoblja za sada nose još uvijek dobro. Iako ih među njima ima koji su cijepljeni s dvije, neki i booster dozom. Oni ne mogu raditi.

Dvogodišnja bitka koja je počela u zgradi Klinike za infektologiju KBC Rijeka još uvijek se vodi i ljudi su psihički i fizički iscrpljeni. Radi se o napornom i stresnom poslu.

Predstojnica Klinike doc.dr.sc. Irena Slavuljica tim povodom navodi kako je cijepljenje dokazano najučinkovitija mjera prevencije teškog oblika COVID-19 bolesti.

"Dakle, najučinkovitija je mjera prevencije hospitalizacije i smrtnog ishoda udruženog s COVID-om. To su do sada pokazala sva istraživanja i to nama svakodnevno dokazuje i naša klinička struka i praksa", dodala je Slavuljica.

Strah od cijepljenja

Na pitanje novinara ima li ljudi koji trebaju strahovati od cijepljenja, s obzirom na svoje zdravstveno stanje, Slavuljica kaže: "Cijepljenje se preporuča svim odraslim osobama, može se primijeniti i na djeci starosti od pet godina i više".

"Vrlo je mali broj ljudi u populaciji, manje od dva posto, koji zbog alergijske reakcije, odnosno opreosjetljivosti na neku od komponenti cjepiva, imaju kontraindikaciju na cijepljenje. Svim drugim osobama preporuča se cijepljenje upravo s idejom da se prevenira težak oblik bolesti", objasnila je.

Omikron manje opasan?

Mnogi smatraju kako se kod omikrona radi o manje opasnoj varijanti korone. Slavuljica navodi da posljednja dva tjedna bilježe veći broj hospitaliziranih.

"To prati porast broja oboljelih u našoj županiji, a sličan trend postoji i u ostatku zemlje. Među hospitaliziranim bolesnicima dominiraju necijepljeni bolesnici. Nažalost, među njima se nalaze i bolesnici srednje ili mlađe životne dobi koji su necijepljeni pa imaju tešku kliničku sliku", dodala je.

"Rezultati pokazuju da je moguća nešto niža stopa hospitalizacija u ovoj novoj omikron varijanti, no treba istaknuti da i ona ima potencijal izazivanja teškog oblika bolesti pa i smrtnog ishoda", rekla je Slavuljica.

O razlici u simptomima kod omikrona navodi kako postoje neke manje razlike.

"Ja bih željela istaknuti da je i omikron vrlo opasna i ozbiljna varijanta velikog potencijala uzrokovanja teškog kliničkog oblika", rekla je i pozvala građane: "Koji su primili samo dvije doze na primanje booster doze budući da ona pruža visoku razinu zaštite protiv omikron varijante".

Pozvala građane na cijepljenje

"Oni građani koji se nisu cijepili pozivam da se hitno procijepe", dodala je.

Na pitanje o novim trendovima u terapijama navodi kako da među novije terapijske opcije ubraja se terapija čija je primjena preporučena je na samom početku bolesti kod osoba koje imaju pridružene bolesti.

"Također, tu su i dva oralna antivirusna lijeka, čekaju na odobrenje ECDC-a. Ipak, oni nisu zamjena za cijepljenje i nikad ga neće moći zamijeniti", zaključila je Slavuljica.

