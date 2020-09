Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje produljilo je vrijeme za potpore za očuvanje radnih mjesta.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

Primjena potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) i potpora za Mikropoduzetnike nastavlja se i u razdoblju od rujna do prosinca 2020.

Potpora za očuvanje radnih mjesta pogođenim koronavirusom uključuje sve djelatnosti kao i do sada, poput putničkog prijevoza, djelatnosti pružanja smještaja, pripreme hrane i pića, tzv. event industriju, itd. kojima je i nadalje omogućeno korištenje potpore do 4000 kuna po radniku uz uvjet pada prihoda za najmanje 60 posto. Što se tiče potpore za mikropoduzetnike, ona i nadalje uključuje iznos do 2000 kuna po radniku za poslodavce koji zapošljavaju do 10 radnika, uz uvjet pada prihoda za najmanje 50 posto.

HZZ naglašava da će svi poslodavci, bez obzira na djelatnost, koji ne mogu poslovati ili kojima je na bilo koji način ograničen rad sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite moći koristiti mjere, s time da će se za one kojima je rad ograničen odlukom Stožera (npr. skraćeno radno vrijeme, smanjen broj posjetitelja, itd.) po potrebi morati dokazati poteškoće u poslovanju (pad prihoda za 60 odnosno 50 posto).

Rok za podnošenje zahtjeva za dobivanje potpora za rujan je od 15. rujna do 15. listopada.



Više informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta potražite ovdje.