U Crnoj Gori od 15. studenog na snazi su strože mjere - zabranjuju se svi skupovi, privatna okupljanja i proslave, a radno vrijeme ugostiteljskih objekata ograničava se od 7 do 20 sati. Uvodi se i policijski sat.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Crne Gore u petak je predstavilo nove strože mjere u borbi protiv epidemije koronavirusa.

Uvodi se policijski sat u cijeloj zemlji od 21 do 5 sati ujutro, a svi ugostiteljski objekti ipak mogu raditi, i to od 7 do 20 sati uz obvezne maske u otvorenom i zatvorenom prostoru. Dezinfekcijska sredstva moraju biti na svakom stolu, a obvezno je i postavljanje pleksiglas barijere između stolova. Za istim stolom mogu sjediti četiri osobe, ali uz razmak od dva metra. Na otvorenom je obvezan razmak od dva metra između stolova.

Zabranjeni su vjerski skupovi, karmine, svadbe kao i sva privatna okupljanja i proslave. Religijski obredi su dopušteni u objektima, al bez vjernika. Na otvorenom prostoru zajedno se smiju kretati najviše četiri osobe. Uvodi se i zabrana napuštanja općine vikendima osim zbog posla, privredne aktivnosti, zdravstvene potrebe ili humanitarnih razloga.

Mjere na snagu stupaju od nedjelje 15. studenog do 1. prosinca uz mogućnost produljenja, pišu Vijesti.me.

"Ja bih apelirala i na gospodarstvenike i na građane da se pridržavaju mjera, jer ovo nam je posljednja šansa da u ovoj novoj realnosti u kojoj živimo sačuvamo gospodarstvo. Svako ponašanje mimo ovih mjera je sebično, ne samo prema sebi, nego prema onima koji nas okružuju i prema ekonomiji Crne Gore. Za one, koji ne budu poštovali mjere, a naročito u gospodarstvu, važna je brza reakcija inspekcije, policije, komunalnih službi i tužteljstva. Sve te službe moraju biti na istom zadatku kako bi bili sigurni da će se ove mjere primjenjivati. Ovo je najozbiljniji posljednji pokušaj prije lockdowna kako bi pokušali obuzdati epidemiju, a da istovremeno učinimo privredu živom", kazala je na konferenciji za medije crnogorska ministrica ekonomije Dragica Sekulić.

Do danas su crnogorske zdrastvene vlasti koristile „Sustav semafora“, a mjere su uvodili u općinama Crne Gore u kojima bi rastao broj oboljelih, dok bi one s manjim brojem zaraženih funkcionirale normalno.

No kako je Crna Gora mala, a udaljenost među općinama često svega nekoliko kilometara, razvio se "lokalni turizam" pa su tako stanovnici Podgorice, u kojoj su prošlog vikenda vrijedile restriktivne mjere, vikende provodili u susjednim Tuzima ili Danilovgradu ili nekoj od primorskih općina, udaljenim svega jedan sat vožnje.

Trenutno više od jedan posto populacije zaraženo

Crnogorski Institut za javno zdravlje objavio je da je na dnevnoj razini Crna Gora imala 601 slučaj zaraze COVID-19, dok je 13 osoba preminulo od posljedica zaraze, što znači da je od početka pandemije ukupno 368 žrtava.

U Crnoj Gori trenutno je zaraženo 8.828 osoba, što je više od jedan posto populacije te zemlje sa 620 tisuća stanovnika. Od početka godine ukupan broj registriranih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 26.109, ili četiri posto crnogorske populacije.

Nagli rast broja oboljelih Crna Gora je imala u vrijeme i nakon parlamentranih izbora, koji su održani krajem kolovoza, kada su i vlast i oporba organizirali političke skupove pa se u nekoliko dana na crnogorskim ulicama našlo više od 100 tisuća ljudi.

Također, novi val obolijevanja donio je i pokop mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, početkom studenog, kojem je prisustvovalo nekoliko tisuća građana, a brojni vjernici ljubili su ruku pokojnika, koji je umro nakon zaraze koronavirusom, te su se pričešćivani istom žlicom.