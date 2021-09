Ni 18 mjeseci od proglašenja pandemije sustav u Hrvatskoj nije siguran kako se izboriti s kršenjem mjera. Zbog Festivala slobode održanog u subotu u središtu Zagreba, policija koja je prosvjed osiguravala, sada pregledava snimke istog da utvrdi jesu li se mjere kršile.

Na okupljanju protiv mjera stožera i cijepljenja, teško je bilo očekivati da će se mjera itko držati. Gradski stožer za prosvjed je saznao od Županijskog centra 112. Organizatorima su poslali mail upozorenja.

''Napominjemo kako su javna događanja i okupljanja više od 100 osoba moguća ukoliko svi prisutni imaju EU digitalnu COVID potvrdu te ukoliko je nadležni stožer civilne zaštite dao suglasnost za održavanje istog'', napisali su u mailu.

Policija je događaj snimala, a danas su nam potvrdili da će se provođenjem izvida i analizom foto-video i audio dokumentacije prikupljene tijekom osiguranja ovog javnog okupljanja u smislu odredbi Zakonao javnom okupljanju utvrditi moguća prekršajna odgovornost organizatora i voditelja.

Prijete im kazne od 500 do 80.000 kuna - ovisno o prekršaju, ali i odgovornoj osobi. A tko je odgovoran za inicijativu - kriju kao zmija noge. No podatak je to koji su policiji ipak morali otkriti jer su ispunili formular kako bi okupljanje prijavili. Na službenim stranicama tvrde kako se financiraju donacijama. Pa iako zakon posebno ne regulira inicijative - poreznom nadzoru neće moći pobjeći, izvijestila je reporterka Petra Buljan u Dnevniku Nove TV.

U veljači kazna od 20.000 kuna stigla je na adresu Udruge glas poduzetnika, a još 10.000 na adresu njihovog predsjednika - zbog organiziranog prosvjeda. Kazne su stizale i pojedincima. Zbog nenošenja maski izdano je 1288 prekršajnih kazni po 500 kuna.

