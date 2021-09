Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u ponedjeljak da Nacionalni stožer civilne zaštite trenutno ne razmišlja o pooštravanju ni liberalizaciji epidemioloških mjera, poput otvaranja noćnih klubova, dodavši da su na Festivalu slobode prosvjedovali bez razloga.

"U ovom trenutku ne predviđamo neko pooštravanje mjera, ali ni daljnju liberalizaciju”, odgovorio je Božinović novinarima u Šibeniku na pitanje razmišlja li se o otvaranju noćnih klubova, kako su to u nedjelju od Stožera zatražili ugostitelji.

Ustvrdio je da "ne treba puno argumentacije" za objašnjenje zašto se neće dopustiti rad noćnim klubovima niti uz propisane epidemiološke uvjete i covid potvrde.

"Nakon 18-19 mjeseci iskustva s pandemijom svatko će vam reći da su glavni problem zatvoreni prostori, ako prostor nije dovoljno prozračen i ako ljudi ne održavaju kakvu-takvu distancu. Ono što je moguće vani teško da je moguće unutra", rekao je Božinović istaknuvši kako je okupljanje u noćnim klubovima teže kontrolirati od, primjerice, onoga na nogometnoj utakmici.

Također je građanima poručio da zaborave ono što su naučili kao mali - da propuh ubija, jer propuh u ovoj krizi spašava ljude od zaraze.

Prosvjed bez razloga

Komentirajući subotnji prosvjed na Trgu bana Jelačića, tzv. Festival slobode, poručio je da su okupljeni prosvjedovali bez razloga.

"Ovi koji su jučer prosvjedovali u Hrvatskoj su vjerojatno nakon toga, barem dio njih, otišli u kafiće i restorane i vjerojatno bili ljuti zbog toga što su prosvjedovali, a pravog razloga nisu imali”, kazao je dodavši da se se organizatori “požurili organizirati nešto” kada su vidjeli kadrove prosvjeda u Europi i svijetu.

Božinović tvrdi da ne zna je li policija nešto poduzela nakon što je predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković prijavio osobu koja ga je u telefonskom razgovoru nazvala nadimkom “Njonjo”.

“Normalno je da ako štićena osoba dobije poziv s nepoznatog broja kaže svom osiguranju ‘netko me nazvao, nemam pojma tko je i počeo me vrijeđati’. Tu štićena osoba nema više što raditi, za to postoje postoje službenici koji o tome vode računa", rekao je.

Ne znam je li policija išta poduzela, ali sam siguran da su svi u tom lancu postupili ispravno, kaže Božinović.

Komentirao je i najavu ukidanja viza za putovanje hrvatskih državljana u SAD, istaknuvši da je nakon dugotrajnog procesa optimist te izrazio nadu da će Hrvati do kraja godine u SAD moći putovati bez viza.

Epidemiologinja: Bojim se da će morati doći do postroženja

Komentirajući situaciju s koronavirusom epidemiologinja HZJZ-a Iva Pem Novosel za N1 je rekla kako je pooštravanje mjera potrebno.

"Uz ovu procijepljenost i imunitet koji je daleko od kolektivnog imuniteta, koji je potreban da bi se ovo zaustavilo, jako ovisimo o vlastitim odlukama. Nadamo se da će se dio građana cijepiti sljedećih tjedana, oni će svojom odlukom utjecati na svoje zdravlje, zdravlje bližnjih i bojim se da će kod nas morati doći do postroženja nekih mjera, bez obzira na to što to nismo ni očekivali ni priželjkivali", rekla je Pem Novosel.

Zaraženi zatvorenici

Ministar uprave Ivan Malenica u ponedjeljak je izjavio da su 82 zatvorenika zaražena koronavirusom, a 106 ih je u samoizolaciji. Ministar kaže da je cijepljeno 2255 zatvorenika i 1400 službenika u zatvorskom sustavu.