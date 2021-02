U Zagrebu je danas započelo masovnije cijepljenje protiv koronavirusa. Nakon zdravstvenog osoblja s početkom druge faze cijepljenja na redu su građani stariji od 65 godina i kronični bolesnici. Cjepiva je u prvom tjednu relativno malo, a kasne i isporuke najavljenih doza.

Prema riječima ravnatelja NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar" Zvonimira Šostara, cjepivo proizvođača Moderna, koje je trebalo stići prošli tjedan, očekuje se u četvrtak 25. veljače.

"Trebalo bi doći nakon tjedan dana kašnjenja, ali to zasad ne stvara probleme. Mi smo većinu cjepiva podijelili, danas ćemo završiti distribuciju AstraZenece, ukupno 12 tisuća doza na 400 cjepitelja“, rekao je Šostar.

U Zagreb će tijekom ovog tjedna doći ukupno 16 tisuća doza cjepiva.

Šefica KoHOM-a: "Pacijenti su zabrinuti"

Od predsjednice Koordinacije hrvatske obiteljske medicine Nataše Ban Toskić doznali smo kako cijepljenje po punktovima u domovima zdravlja počinje od sutra, dok je početak cijepljenja u ordinacijama prepušten na odluku i organizaciju samim liječnicima.

"Vjerojatno će neki liječnici početi cijepiti i danas, ali to nije nešto koordinirano, već je prepušteno pojedinoj ordinaciji kako im organizacijski odgovara. Mali je broj doza, dnevno po ordinaciji njih šest", objasnila je Ban Toskić te dodala kako se upravo nalazi u svojoj ordinaciji i da telefoni neprestano zvone.

"Mi smo u medijima najavili da ćemo zvati svoje pacijente, a kako se prijavljuju od prosinca, po ordinaciji imamo 400, 500 prijavljenih. No unatoč tome telefoni i dalje zvone, ljudi su jako zabrinuti kada će biti pozvani, pitaju koje je cjepivo došlo", objašnjava.

"Verbalnih konflikata je više nego ranije"

Upitali smo je za prijetnje i napete odnose između pacijenata i liječnika u situaciji pandemije i nedostatka cjepiva, na što kaže kako konflikti na relaciji pacijent-liječnik nisu rijetkost.

"Naročito sad kad je već mjesecima napeta situacija i stalno se zagrijava... Da, bude pritisaka i napetosti, verbalnih konflikata, i to je sada intenzivnije nego ranije. To nikad nije razumljivo, ali u kontekstu malog broja doza i velikog straha nije neočekivano. Mi liječnici smo na to upozoravali i to nam je bio jedan od argumenata za prijavljivanje kroz pozivni centar ili digitalnu platformu, taj bi način prijave bio transparentniji i ne bi uključivao osobni kontakt", kazala je Nataša Ban Toskić izrazivši nadu da će sve dobro proći i da će se liječnici obiteljske medicine uspjeti uspješno organizirati.

Većina se želi cijepiti na punktovima

Građane će u Zagrebu cijepiti 400-tinjak liječničkih timova obiteljske medicine, pri čemu se njih 35 posto izjasnilo za cijepljenje u svojim ordinacijama, dok će ostali cijepiti na nekom od za to predviđenih 19 punktova u gradu.

Pet punktova bit će na području Doma zdravlja Zagreb-Centar, četiri pri Domu zdravlja Zagreb-Istok, devet na području Doma zdravlja Zagreb-Zapad te jedan punkt u Nastavnom zavodu za javno zdravstvu u Mirogojskoj ulici.