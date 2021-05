S većim brojem cjepiva i cijepljenih bliži smo kakvom-takvom starom normalnom. Prate to i turisti kojih je sve više i u unutrašnjosti i na obali. Uskoro se planiraju i koncerti s publikom.

Usred pandemije prošli su put od 10 tisuća kilometara. Mike i Boo sada uživaju u Zagrebu.

''Prilično je sigurno, a vrijeme je lijepo, ljudi su vrlo ljubazni. Arhitektura, ljudi, hrana, sve je odlično'', govori par iz SAD-a.

Ipak, u zemlji uglavnom borave gosti iz susjednih zemalja, a najviše je Slovenaca. Popularni smo i Nijemcima, Poljacima, Austrijancima. U zemlji su danas 42 tisuće turista. Top destinacije su Zagreb u unutrašnjosti te Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Zadar i Split na obali.

U dosadašnjem djelu godine ostvareno je 660.000 dolazaka i 2,3 milijuna noćenja. To je rast od jedan posto u odnosu na prošlu godinu, na izgled malo - no prošle smo godine u travnju i svibnju bili u lockdownu.

Podaci, turizam (Foto: DNEVNIK.hr)

Ima gostiju i na otocima. Iznajmljivač Goran sa Šolte u pandemiji je prigrlio tehnologiju i to mu se isplatilo.

''Djeca moja su me naučili da je budućnost turizma u digitalnom nomadstvu i evo danas su nam došli prvi gosti, par. On je Englez, ona je iz Vijetnama. Oni će ostat više od mjesec dana tu i to je po meni super'', govori Goran.

Užurbano cijepljenje turističkih djelatnika

Ministarstvo turizma i HZJZ užurbano cijepe turističke djelatnike. Oni koji se drže mjera dobivaju oznake ''Safe travel''.

''Do sada naravno nismo puno procijepili, nekoliko tisuća smo procijepili, a kako će doze dolaziti dalje oni su nam jedan od prvih prioriteta'', otkrio je ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak.

Ministrica turizma, Nikolina Brnjac, govori da bi brojke trebale biti ''daleko bolje'', ali sve ovisi o epidemiološkoj situaciji te ako se popravi, ''možemo očekivati rezultate i puno bolje od prošle godine''. Očekuju ih i ugostitelji koji su se također spremni cijepiti, a neki lokali i istaknuti da im je osoblje cijepljeno.

''Ima nas negdje oko 12 tisuća aktivnih i kako vidimo dobre su brojke negdje 70 posto želi se cijepiti skupa sa svojim djelatnicima'', otkrio je Joso Smolić, predsjednik Ceha ugostitelja i turistički djelatnika pri HOK-u.

No, osim mora, plaža, kafića i restorana, turistima će trebati i kulturni sadržaj. Prošle godine je na koncertima u sezoni moglo biti do 1000 posjetitelja. Danas je počelo cijepljenje glazbenika pa ministrica kulture, Nina Obuljen Koržinek, kaže kako vjeruje da će zbog cijepljenja '' ovo ljeto biti moguće organizirati događanja s puno većim brojem publike''.

Na koncerte će se s QR kodom na kojem piše jesmo li preboljeli COVID, imamo li negativan test ili smo cijepljeni. Na isti način turisti će prelaziti granicu bez izolacije. Prvi testni korona-free koncerti očekuju se već idući tjedan.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr