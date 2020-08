Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je rekao da će sa slovenskim kolegom Janezom Janšom na Bledu razgovarati o tome da se crvene liste zbog pandemije koronavirusa uvedu na županijskoj, umjesto na državnoj razini.

Andrej Plenković uz još šest europskih premijera u ponedjeljak sudjeluje na Bledskom strateškom forumu, a na marginama susreta će se susresti sa slovenskim čelnikom Janezom Janšom i mađarskim čelnikom Viktorom Orbanom.

Plenković je istaknuo da će se na susretima govoriti o „zajedničkim naporima da se smanji zaraza i njezini prekogranični efekti”.

Slovenija je sredinom kolovoza stavila cijelu Hrvatsku na crvenu listu, čime je uvedena obavezna karantena za sve koji dolaze s hrvatskog na slovenski teritorij, što je, pak, uzrokovalo odlazak slovenskih gostiju iz Hrvatske.

„Naša je linija da se pokuša, osobito u Sloveniji, ne samo radi Hrvatske, nego i brojnih Slovenaca koji su naši česti i dragi gosti, gledati kriterij županijske razine po stupnju zaraze, nešto kao što je to učinila Njemačka. Mislim da za to postoji prostor i da je to najbolji način”.

Analiza upravljanja pandemijom

Plenković je naglasio da je Bledski strateški forum, najvažniji vanjskopolitički događaj u Sloveniji koji ove godine ima 15. izdanje, dobra prilika da europske države analiziraju svoje dosadašnje upravljanje pandemijom koronavirusa.

„Mislim da sada već polako možemo rezimirati, od siječnja do danas, što je bilo dobro, što smo zajednički učinili kvalitetno i kako da reagiramo zajedno u budućnosti kad je riječ o cjepivu, nabavljanju medicinske i zaštitne opreme”, rekao je Plenković uoči skupa čija je tema ove godine „Europa nakon brexita i covida-19.

Slovenske novinare zanimalo je hoće li s Janšom biti razgovora o pitanju teritorijalnog spora između dvije države.

O teritorijalnom sporu

„Što se nas tiče, naša je pozicija sve ovo vrijeme jasna. Imali smo inicijativu Slovenije pred Europskim sudom u Luksemburgu i vidjeli ste kakva je bila odluka - da on nije nadležan. Mi smo i dalje spremni razgovarati o granici sa Slovenijom i tu je naš stav nepromijenjen cijeli moj mandat”, kazao je Plenković. Ponovio je da treba pronaći „dobro, održivo i prihvatljivo rješenje za obje zemlje”.

Na forumu, koji je ove godine skraćen na jedan dan zbog pandemije koronavirusa, sudjeluju i češki premijer Andrej Babiš, poljski premijer Mateusz Morawiecki, bugarski premijer Bojko Borisov i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, dok će se talijanski čelnik Giuseppe Conte javiti videovezom.

Na Bled su stigli i ministri vanjskih poslova iz Hrvatske, Mađarske, Poljske, Slovačke, Češke i Rumunjske, a njihovom panelu će se pridružiti povjerenik EU-a za vanjsku I sigurnosnu politiku Josep Borrell.