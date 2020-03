U Italiji su od danas na snazi još striktnije mjere kako bi se pokušalo spriječiti širenje koronavirusa.

Ako se nalazite u nekoj od "crvenih zona" i želite podijeliti svoju priču, video ili fotografije, možete nam se javiti na moj.report@novatv.hr!

* U svijetu je 126.000 oboljelih, WHO je u srijedu proglasilo pandemiju

* Od koronavirusa dosad je ozdravilo više od 68.000 ljudi

* Hrvatska bilježi 19 oboljelih

* Italija je uvela još strože mjere, zatvara se sve osim trgovina i ljekarni

* Donald Trump obustavio je putovanja iz Europe

8:05 U SAD-u su potvrđena 1272 slučaja zaraze i 38 smrti.

7:45 Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel nada se kako neće doći do poremećaja trgovine zbog Trumpove zabrane putovanja iz EU-a u SAD.

7:35 CNN javlja kako je u kineskom hotelu karanteni koji se srušio prošli vikend poginulo 29 ljudi.

7:20 Indija je objavila osam novih slučajeva zaraze.

7:12 Odgađaju se sve NBA utakmice nakon što se otkrilo da je košarkaš Utah Jazza Rudy Gobert pozitivan na koronavirus.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW

7:10 U Italiji od danas rade samo ljekarne i trgovine.

7:00 U svijetu je dosad 126.000 ljudi oboljelo od koronavirusa, a više od 4600 je umrlo. Izliječilo se 68.000 ljudi.

6:52 "Pozivam sve da poštuju pravila jer virus ne bira", oglasio se zaraženi nogometaš Juventusa Daniele Rugani.

6:50 Kina je u srijedu imala 15 novih potvrđenih slučajeva oboljelih od koronavirusa. To je pad broja oboljelih u odnosu na utorak, kada su zabilježene 24 osobe oboljele od koronavirusa.

6:40 Tom Hanks i njegova supruga pozitivni su na koronavirus.

View this post on Instagram

Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!