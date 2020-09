Predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split dr. Ivo Ivić otkrio je što im najviše nedostaje u borbi protv koronavirusa te kritizirao sugrađane koji se ne pridržavaju mjera.

Nakon pada broja hospitaliziranih zbog bolesti COVID-19 doktor Ivo Ivić rekao je da bi bilo dobro da tako ostane, ali se neće začuditi ako počne rasti jer raste i broj zaraženih.

''10 posto pozitivnih među testiranima su visoke brojke, intenzitet širenja je vrlo visok'', rekao je infektolog. Na pitanje što im treba u bolnici za bolju borbu protiv pandemije, odgovorio je bez razmišljanja. ''Treba nam medicinskih sestara kojih nema, nema ih nigdje. Ne znam točan broj, ali je značajan i nenadoknadiv je'', iskreno kaže.

U sezoni gripe tri skupine pacijenata

Stoga je ponovno apelirao na stanovništvo da se smanji intenzitet epidemije i da se smanji dolazak pacijenata u bolnicu. ''Nosit ćemo se mi i s većim brojevima, ali se onda mogu očekivati teškoće, problemi i zamor'', rekao je. Kaže da sa sezonom gripe očekuju probleme. ''Očekujemo probleme, sto puta smo to rekli, a kakvi će biti problemi, vidjet ćemo. Morat će se razdvojiti pacijenti na tri skupine – one koji imaju samo COVID, one koji imaju samo gripu i one koji imaju i COVID i gripu'', objasnio je.

Ponavlja da će pritisak na bolnice biti manji ako se ljudi budu pridržavali mjera. Ocijenio je da je splitska bolnica sad bolje organizirana nego na proljeće jer su sada osigurali da ''drugi bolesnici budu opskrbljeni''.

''Ljudi nose maske ispod nosa...''

Na pitanje je li mu ovo najteže s čim se suočio u svojoj karijeri odgovara da to nije samo u njegovu slučaju, nego kod svih koji su uključeni u borbu protiv korone. ''Ovo je prirodna katastrofa. Ljuti me što nije katastrofa na koju ne bismo mogli utjecati, imamo mjere kojih se trebamo pridržavati'', istaknuo je. Ocijenio je da način na koji se ljudi pridržavaju mjera nije strog. ''Ljudi nose maske ispod nosa, nose je na bradi, to nije protuepidemijska mjera'', zaključio je.