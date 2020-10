Kristijan Beluhan, operni pjevač HNK na svom je Facebook profilu objavio kako izgleda zgrada nacionalnog kazališta nakon što se ispred nje noću okupi stotine mladih nakon što kafići i klubovi u ponoć zatvore svoja vrata.

HNK je uslijed epidemije koronavirusa postao neočekivano najpopularnije mjesto u gradu gdje bi se mladi spontano okupili te s alkoholom u ruci često dočekali i zoru.

Ne bi to bila ništa loše da ispred HNK postoji barem kemijski WC jer ovako okupljeni uriniraju gdje god stignu, smeće ostavljaju na podu, a zgradu HNK uništavaju grafitima i vulgarnim porukama.

HNK nakon tuluma - 11

Policija je do sad "gledala kroz prste" mladima ispred HNK, unatoč pritužbama stanara okolnih zgrada i djelatnika samog kazališta, no Zvonimir Šostar, ravnatelj NZJZ Grada Zagreba danas je najavio kako će se to uskoro promijeniti.

Kazao je tako kako će se pojačati kontrole na neformalnim okupljanjima.

HNK nakon tuluma - 1

"Vjerujem u razum svih onih koji se tamo okupljaju. Neće se kažnjavati, ali će se upozoravati", rečeno je.

Kako izgleda HNK nakon cjelonoćnog tulumarenja pogledajte u fotogaleriji.