Nije cjepivo jedini problem s epidemijom, već su problem su i novi sojevi virusa. A još je veći problem što hrvatski stožer nije siguran jesu li novi sojevi stigli u zemlju.

U susjedstvu je već zabilježen, a britanski soj, moguće je, već i prešao hrvatsku granicu.

Nove sojeve otkriva sekvenciranje virusa, čime se bave stručnjaci na zagrebačkom PMF-u koji čitaju genetičku informaciju virusa. Postupak je to koji traje 10-ak dana i za koji i Svjetska zdravstvena organizacija apelira da ga se koristi što više kako bi se na vrijeme otkrili novi sojevi.

"Ja ću vam slobodno odgovoriti, ne radimo dovoljno sekvenciranja virusa, u Danskoj se svaki uzorak sekvencira i određuje je li to mutirani virus'', kaže Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Britanski, južnoafrički i brazilski soj brinu znanstvenike jer se brže šire. Kako će Hrvatska otkrivati nove sojeve, analizirat će se ovaj tjedan, a više o tome u Dnevniku Nove TV govorila je docentica Vanda Juranić Lisnić, voditeljica laboratorija za PCR dijagnostiku SARS-CoV-2 virusa.

Kasni li se s testiranjima?

Na pitanje kasni li se s testiranjima na nove sojeve koronavirusa, kaže da ne smatra da se kasni jer je sve još prilično novo.

''Izvjesno je da u Hrvatskoj već postoje, s obzirom na to da postoji u Njemačkoj gdje ima puno Hrvata. Ne sumnjam da su ti virusi već došli kod nas. Međutim, s obizrom na to da znamo da taj virus sigurno kola, znamo što trebamo raditi. Trebamo se i držati mjera, nositi masku i to je to. Nama se neće nešto pretjerano promijeniti ako znate da imate ovaj ili onaj virus'', objašnjava.

Kada je riječ o kašnjenju cjepiva, Juranić Lisnić kaže da joj se čini da su proizvođači bili malo preoptimistični. ''Ipak je ovo relativno nova tehnologija. Možete vi planirati da ćete napraviti toliko i toliko doza, ali u stvarnosti morate onda odbaciti dio doza. To je normalno u svakoj proizvodnji'', ističe.

I liječnici još uče o njemu: Rijedak sindrom kod djece zaražene koronom dosad zabiježen kod 30-ak malenih pacijenata

Docentica je objasnila i je li učinkovitost ista ako se druga doza Pfizerova cjepiva primi 22. ili 42. dan nakon prve doze. ''Nitko od nas ne može tvrditi da je ista, ali nije u imunologiji 20 dana tako puno, pogotovo kad se radi o memorijskim stanicama'', rekla je, ali naglasila da službenih podataka o tome još nema.

