Saborska oporba dogovorila se da će postupak opoziva ministra zdravstva Vilija Beroša 4. svibnja uputiti u saborsku proceduru, želeći na taj način izbjeći političke konotacije da se radi o predizbornoj aktivnosti.

Oporba je odlučila da će idući tjedan predati prijedlog za opoziv Beroša kako bi predsjednici Vlade i Sabora mogli samostalno odlučiti hoće li se o opozivu raspravljati prije lokalnih izbora, između prvog i drugog kruga ili nakon lokalnih izbora, izjavio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin nakon sastanka u Saboru.

"Ova tema nije tema vezana za izbore, ovo je tema vezana za svakodnevni život i zdravlje građana Hrvatske", istaknuo je Grbin.

"Ovakav ministar zdravstva nam ne treba"

Podsjetio je da je oporba dala priliku ministru Berošu da reagira korektno i sam da ostavku, no da on to nije prihvatio. "Danas je potpuno jasno da nam ovakav ministar zdravstva ne treba i da mora otići", kazao je.

Ponovio je da Beroš mora otići zbog nestašice lijekova u bolnicama u vrijeme epidemije, zbog kraha sustava cijepljenja, sumnji u pogodovanje i nepotizam te namještanje javnih nabava.

Grbin je pozvao Državno odvjetništvo da detaljno analizira sve što se događalo u zdravstvu i utvrdi je li bilo elemenata kaznenog djela ugrožavanja života i zdravlja ljudi. Pozvao je da se angažira i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

"Za kaos u zdravstvenom sustavu kriva cijela Vlada"

Nikola Grmoja (Most) istaknuo je da za kaos u sustavu zdravstva nije odgovoran samo ministar Beroš, već cijela Vlada. "Ministar Beroš ne može biti jedini Pedro koji će visjeti, odgovorna je cijela Vlada na čelu s Plenkovićem, on ga je i postavio na tu poziciju”, naglasio je.

"Beroš treba otići, ali s njim i cijela Vlada”, dodao je Grmoja.

Ocijenio je da je Beroš već bivši i da je samo pitanje vremena kada će to postati i službeno.

Nikola Stephen Bartulica (Domovinski pokret) upozorio je da Hrvatska godinama nije napravila nikakve pomake u zdravstvenom sustavu niti se odmakla od socijalističkog pristupa te stoga ne iznenađuje ovo što se događa.

Najavio je da će Domovinski pokret do ljeta predložiti nacrt zdravstvene reforme.