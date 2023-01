Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) spremna je razmotriti ukidanje pandemije COVID-a, nakon gotovo tri godine.

Hitni odbor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) raspravljat će u petak o tome treba li ukinuti pandemiju koronavirusa. Točnije, odlučivat će hoće li preporučiti glavnom direktoru agencije, Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu, da ukine ono što je poznato kao "javnozdravstveno izvanredno stanje od međunarodne važnosti".



Konačnu odluku o prestanku pandemije donosi direktor WHO-a, a on uglavnom slijedi preporuke Odbora, iako ne uvijek.



Neki smatraju problematičnim da će se o ukidanju pandemije raspravljati u vrijeme kada COVID hara Kinom nakon što je ta zemlja ukinula politiku nulte stope, koja je virus držala pod kontrolom gotovo tri godine, piše Statnews.



Sama ta činjenica mogla bi nagnati Odbor na preporuku kako ipak nije vrijeme za korak koji iščekuje cijeli svijet. U utorak je glavni direktor WHO-a nagovijestio da ne smatra da je sad pravi trenutak, ističući da je smrtnost od COVID-a ponovno u porastu u cijelom svijetu. U proteklih osam tjedana prijavljeno je više od 170.000 smrti povezanih s koronom, rekao je, dodajući da je ta brojka svakako podcijenjena.

"Iako ne želim preduhitriti savjet Odbora za hitna stanja, i dalje sam vrlo zabrinut zbog situacije u mnogim zemljama i sve većeg broja smrtnih slučajeva", rekao je glavni direktor tijekom tjednog brifinga za novinare WHO-a. "Iako smo očito u boljem stanju nego prije tri godine kada se pandemija pojavila, i dalje smo pod pritiskom virusa."



Bez obzira na odluku u petak - koja vjerojatno neće biti otkrivena do ponedjeljka - stručnjaci priznaju da pandemija COVID-a možda više ne ispunjava striktno kriterije za takvo stanje.



Ako se procijeni da virus više ne predstavlja globalnu javnozdravstvenu prijetnju, to ipak ne znači da je COVID nestao, već bi se i dalje trebao pratiti u svakoj zemlji kako bi se moglo reagirati na vrijeme u slučaju novog širenja.



Ukidanje pandemije vjerojatno bi značilo i ukidanje mjera koje su još na snazi, no tu svaka država odlučuje za sebe.

Promjene za Hrvate

U Hrvatskoj je još na snazi obaveza nošenja maski u nekim ustanovama, prvenstveno zdravstvenog tipa, a za one kojima su istekli dokumenti poput osobnih iskaznica, vozačkih dozvola ili putovnica to bi značilo da moraju izraditi nove u roku od 30 dana.



Prema podacima WHO-a, u gotovo tri godine pandemije u svijetu je zabilježeno 664 milijuna oboljelih te 6,7 milijuna umrlih od korone.