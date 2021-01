Učenici svih osam razreda osnovne i završnih razreda srednje škole od 1. veljače nastavu će pratiti u školi, dok će ostali srednjoškolci nastavu pratiti online, uz neke iznimke poput Istarske županije u kojoj će učenici viših razreda osnovnih škola nastavu i dalje pratiti online.

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo znanosti i obrazovanja, učenici nižih i viših razreda osnovnih škola te završnih razreda srednjih škola (3. razreda trogodišnjih strukovnih škola, 4. razreda gimnazija i strukovnih škola te 5. razreda medicinskih škola) nastavu će pratiti u školi, odnosno po modelu A, u svim županijama osim Istarske te u školama Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije oštećenim u potresu.

Učenici ostalih razreda srednje škole nastavu će pratiti online, odnosno po C modelu.

Dio škola u Primorsko-goranskoj te Osječko-baranjskoj županiji nastavu će provoditi po B modelu (dio u školi, a dio online), a na sličan način organizirat će se i nastava za srednjoškolce Međimurske županije, gdje će se primjenjivati mješoviti model tako da završni razredi nastavu i dalje prate uživo, a učenici ostalih razreda srednjih škola naizmjence u školi i online.

Na području Zagrebačke županije nastava će se održavati na daljinu za sve učenike onih osnovnih i srednjih škola koje su oštećene u potresu, dok se škole ne obnove, odnosno dok se ne omoguće uvjeti za siguran boravak učenika i zaposlenika, kada će se nastava odvijati u školi.

U Zagrebu će se od 1. do 5. veljače nastava odvijati u školi za sve učenike osnovnih škola te za učenike završnih razreda srednjih škola, dok će ostali srednjoškolci nastavu pratiti online. Dopuste li to epidemiološke mjere, od 8. do 12. veljače u školu se vraćaju svi učenici redovnih i umjetničkih osnovnih i srednjih zagrebačkih škola.

Na području Istarske županije nastava je organizirana nešto drukčije pa će tako tamo u škole ići učenici nižih razreda osnovne škole i maturanti, dok će učenici viših razreda osnovne škole i učenici od prvog do trećeg razreda srednje škole nastavu pratiti online.

Stručna praksa, vježbe i praktična nastava

Stručnu praksu, vježbe i praktičnu nastavu srednjoškolci će u Zadarskoj županiji obavljati u redovitom obliku, u Primorsko-goranskoj, Šibensko-kninskoj i Varaždinskoj u školama i kod poslodavaca, a u Brodsko-posavskoj, Karlovačkoj i Splitsko-dalmatinskoj u školi. Osječko-baranjska županija najavila je da će praktičnu nastavu i vježbe organizirati u skladu s kurikulumom.

Učenici glazbenih škola u Virovitičko-podravskoj županiji nastavu će pohađati u školi, a u Karlovačkoj i Varaždinskoj individualno, kao i učenici umjetničkih škola u Šibensko-kninskoj županiji.

U glazbenim školama u Zagrebu u razdoblju od 1. do 5. veljače po modelu A organizirat će se samo individualna nastava instrumenta za učenike osnovnih škola te za maturante.

Sisačko-moslavačka županija: Nastava po sva tri modela

Na području potresom pogođene Sisačko-moslavačke županije nastava će se provoditi po sva tri modela.

Nastavu će u cijelosti online pratiti učenici devet škola s toga područja: četiri u Petrinji (OŠ Mate Lovraka, OŠ Dragutina Tadijanovića, matičnoj OŠ Petrinja i Srednjoj školi Petrinja) te OŠ Ivan Goran Kovačić Gora, OŠ Glina, OŠ Dvor, OŠ Katarina Zrinski Mečenčani i OŠ Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica.

Po modelu B, odnosno dijelom u školi, a dijelom online, nastava će se izvoditi u sisačkoj Glazbenoj školi Frana Lhotke.

U Osnovnoj školi Budaševo-Topolovac-Gušće i u Srednjoj školi Viktorovac nastava će se održavati po sva tri modela - A, B i C.

U 13 škola nastava će se održavati u školi i online, odnosno po A i C modelu, i to u pet sisačkih srednjih škola (Ekonomskoj školi, Gimnaziji, Industrijsko-obrtničkoj školi, Tehničkoj školi i Strukovnoj školi), dvije kutinske (Srednjoj školi Tina Ujevića i Tehničkoj školi), u Srednjoj školi Glina, Srednjoj školi Ivana Trnskog Hrvatska Kostajnica, Srednjoj školi Topusko, Srednjoj školi Novska, OŠ Mladost Lekenik te u Glazbenoj školi u Novskoj.

Nastavu će u školi pratiti učenici 28 škola i jedne područne i to: OŠ Ivana Kukuljevića Sisak, OŠ 22. lipnja, OŠ "Braća Bobetko" Sisak, OŠ Braća Ribar, OŠ Viktorovac, OŠ Galdovo, OŠ Sela, OŠ Ivana Antolčića Komarevo, OŠ Jabukovac, OŠ Gvozd, OŠ Davorina Trstenjaka, OŠ Braća Radić Martinska Ves, OŠ Sunja, OŠ Vladimir Nazor Topusko, OŠ Popovača, OŠ Zorke Sever, Popovača, OŠ Ludina, OŠ Vladimir Vidrić, Kutina, OŠ Mate Lovraka, Kutina, OŠ Banova Jaruga, OŠ Stjepana Kefelje, Kutina, OŠ Zvonimira Franka, Kutina, OŠ Novska, OŠ Rajić, OŠ Jasenovac, OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani, u Katoličkoj osnovnoj školi Novska, Osnovnoj glazbenoj školi Borisa Papandopula Kutina te u odjelu Hrastovica područne škole Hrastovica OŠ Petrinja.