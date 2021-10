ECDC objavio je novu koronakartu. Više nije samo Zagreb tamnocrven.

Hrvatska epidemiološka situacija ide nagore, a vidi se to i na novoj koronakarti koju svakog četvrtka objavljuje Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Već tjednima je cijela zemlja u crvenom, a Zagreb je na prošloj karti bio u tamnocrvenom. Ovaj tjedan pridružili su mu se i drugi dijelovi Hrvatske. "Samo" u crvenom su sad cijela obala i krajnji sjever zemlje.

U Hrvatskoj su danas 3053 nova slučaja zaraze koronavirusom. Danas će se naći i ekspertna skupina kriznog stožera, najavio je ministar Vili Beroš.

