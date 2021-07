Nakon niza prosvjeda slovenska vlada je među iznimke koje od večeras u ponoć neće trebati COVID potvrde pri ulasku u Sloveniju, uvrstila putnike u tranzitu i vozače u međunarodnom robnom prijevozu. Prijedlog da ta iznimka vrijedi i za radne migrante iz Hrvatske zasad nije usvojen.

Slovenska vlada je u srijedu popodne na dopisnoj sjednici, nekoliko sati pred početak primjene novih kriterija za ulazak putnika u zemlju, među izuzetke koji na granici ipak neće trebati potvrde o cijepljenju ili testitranju uvrstila i putnike u tranzitu te zaposlene u međunarodnom robnom prometu.



Do takve je odluke došlo nakon što su transportna poduzeća ukazala na velike zastoje koji se mogu očekivati na graničnim prijelazima, a neki špediteri su navodno zaprijetili i blokadom na granici.



Kod susjeda naglo skočio broj novozaraženih, a prije nepunih mjesec dana proglasili su kraj epidemije



No, od usvajanja prijedloga da se i radne migrante te lokalno stanovništvo uz slovensko-hrvatsku granicu, koji svakodnevno i dva puta moraju kroz granične prijelaze, izuzme iz obveznog pokazivanja negativnog testa na koronavirus ili potvrde da su cijepljeni ili oboljeli COVID-19, zasad ništa. Taj je prijedlog u ponedjeljak vladi dala zastupnica u slovenskom parlamentu iz Kopra Meira Hot iz stranke Socijalnih demokrata.



U svojoj inicijativi je navela da je stalno mijenjanje propisa neživotno i stvara velike probleme pograničnom stanovništvu s obje strane granice i da bi u ljetnoj sezoni za stanovništvo u granicu trebalo uvesti posebne trake na prijelazima zbog gužvi u turističkoj sezoni.



Kako doznaje Hina od glasnogovornice Socijalnih demokrata u parlamentu Janje Bregar, vlada Janeza Janše na taj prijedlog za sada nije reagirala. Po poslovniku na zastupnička pitanja i prijedloge vlada mora odgovoriti u roku 30 dana, a na tome ćemo i dalje inzistirati, kazala je Bregar u telefonskom razgovoru, priznavši da radni migranti od sutra imaju velik problem.



Za ulazak putnika u Sloveniju od sutra, 15. srpnja pa do zaključno 23. srpnja, vrijedi nova odluka slovenske vlade po kojoj će svi, bez obzira odakle dolaze, trebati negativni test na koronavirus, potvrdu o cijepljenju ili o preležanoj bolesti u zadnjih šest mjeseci.



Od toga nisu, kao u ranijim slučajevima tijekom pandemije, izuzeti niti radni migranti, zbog čega se i u Sloveniji pojavljuju inicijative da se odluka promijeni, no zasad bez uspjeha.