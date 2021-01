Slovačka fizioterapeutkinja Katarina Caklosova bila je spremna zatvoriti radnju na dva tjedna umjesto da posluša vladu i testira se na koronavirus, dok nije saznala da će joj nove mjere zabraniti omiljene šetnje prirodom.

Katarina Caklosova (50) pridružit će se gotovo tri milijuna Slovaka koji su se već testirali kako bi izbjegli strože mjere zatvaranja od srijede kojima se želi suzbiti širenje zaraze koronavirusom.

"Ovo je farsa i nepotrebna nevolja, ne dopuštaju nam da radimo i ograničavaju nam život", rekla je Caklosova za Reuters u zapadnom slovačkom gradu Trenčinu. "Kad ne bismo imali brutalno nisku kvalitetu našeg zdravstvenog sustava, ne bismo bili u situaciji u kakvoj smo danas", dodala je.

"Razmišljala sam ne otići (na testiranje) jer mislim da je to beskorisno, ali vladina mjera me prisilila na to."

Prema novim pravilima, Slovacima će do 7. veljače biti zabranjeno kretanje čak i na posao i tjelovježbu ako nemaju potvrdu negativnog nalaza na koronavirus ili ako su ranije preboljeli covid-19.

Od ponedjeljka navečer testiralo se gotovo 2,6 milijuna ljudi, od kojih je 1,18 posto zaraženih, rekao je u utorak premijer Igor Matovič.

Matovič smatra da je ovaj potez, koji prati dva ranija kruga masovnih testiranja, uspješan unatoč protivljenju nekih Slovaka i članova vlastitog kabineta.

Policija je u srijedu ujutro nasumično zaustavljala vozače automobila koji su morali pokazati potvrdu o testiranju - isprintanu ili na mobitelu.

"Ja se slažem s ovim, oduzme malo vremena i ne udaljava me s posla pa nek bude reda", rekao je vozač Miroslav Siko za Reuters.

Srednjoeuropska zemlja bilježi pad zaraza, ali je njezin zdravstveni sustav opterećen s rekordnih 3509 hospitaliziranih covid pacijenata od ponedjeljka.

Slovačka od utorka bilježi ukupno 4361 žrtvu covida-19.