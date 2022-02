U Njemačkoj nitko ne zna koliko je građana preboljelo koronu, a koliko ih je cijepljeno. Preciznih podataka o tome - jednostavno nema.

Osim toga što nema broja cijepljenih i građana koji su preboljeli koronu, podaci o zauzetim krevetima u bolnicama dolaze prekasno i nisu precizni.

Struka je vladi već uputila kritike, upozoravaju kako nema podataka o omikronu već se Nijemci oslanjaju na istraživanja provedena u Velikoj Britaniji, Danskoj i SAD-u. Postoji bojazan da bi takve procjene za Njemačku mogle biti pogrešne.

"Ono što mi trebamo je maksimalna digitalna ofanziva. Mislim da bi nova vlada ispravno postupila kada bi sve počela od početka, uzela novac i spojila prikupljene podatke", smatra šef registra Njemačkog interdisciplinarnog udruženja za intenzivnu i hitnu medicinu (DIVI) Christian Karagiannidis.

Velika važnost zaštite podataka

U Njemačkoj je zaštita podataka svetinja. Indra Spiecker, profesorica Informacijskog prava, smatra da zaštita podataka nije sama po sebi ono što u Njemačkoj sprečava učinkovito prikupljanje podataka.

"Zaštita podataka se uzima kao izgovor koji za početak zvuči uvjerljivo", dodaje.

Navodi da je s postojećom zaštitom podataka moguće provesti određene stvari, poput registra cijepljenih osoba ili povezati zavode za javno zdravstvo zasebnom aplikacijom. Trenutačno svaki zavod za javno zdravstvo radi sam za sebe, a podatke još uvijek šalju faksovima, piše DW.

"Nedostaje odgovarajuća infrastruktura. To je godinama bilo zapostavljeno. Živimo od danas do sutra i to košta nevjerojatno puno snage", kaže Spiecker.

Pandemija pokazala sve slabosti sustava

Pandemija je pokazala sve slabosti njemačke digitalne infrastrukture. U ekspertizi Znanstvenog savjeta pri Saveznom ministarstvu gospodarstva piše: "Njemačka u javnoj upravi ima strukture, procese i načine razmišljanja koji djeluju arhaično".

"Nedostatna digitalizacija ima mnoge razloge, ali mislim da veliki udio u tome u Njemačkoj ima jedna određena histerija oko zaštite podataka", tvrdi pravnik i savjetnik za komunikaciju Hendrik Wieduwilt.