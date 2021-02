Nizozemski premijer Mark Rutte najavio je u utorak produženje do 2. ožujka većine mjera borbe protiv covida-19 koje su trenutačno na snazi u njegovoj zemlji.

Sva ograničenja, koja su trebala trajati do 9. veljače, najstroža su u zemlji do sada, a škole i trgovine koje nisu nužne, kafići i restorani su zatvoreni. "Zaključili smo da je neizbježno produženje gotovo svih sadašnjih mjera do 2. ožujka", rekao je Rutte na konferenciji za novinare o zdravstvenoj krizi.

"Ne možemo ignorirati brzu pojavu britanskog soja. Znamo da ćemo uskoro platiti ukoliko sada budemo preoptimistični", dodao je. Ministar obrazovanja je u nedjelju najavio otvaranje osnovnih škola, što je jedna od rijetkih mjera koje se popušta.

Nizozemska vlada je pod pritiskom nakon što je 23. siječnja uveden policijski sat, od 21 do 4,30 koji je pokrenuo najburnije prosvjede u zemlji u posljednjih 40 godina.

Nizozemska vlasti navode da je broj zaraza u padu, ali da je blizu dvije trećine novih zaraza u zemlji povezano s britanskom varijantom virusa. Rutte je izjavio da bi policijski sat trebao trajati do 10. veljače, ali je zatražio mišljenje znanstvenog odbora zaduženog za savjetovanje vlade u vođenju sanitarne krize.