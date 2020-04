Je li brisanje pakiranja iz prodavaonica ili dostavljenih paketa postala vaša rutina u eri koronavirusa? Možda je vrijeme da to preispitate, kažu stručnjaci, posebice ako vam to donosi dodatni svakodnevni stres.

Američka državna agencija za hranu i lijekove (FDA) ističe da nema stvarnog rizika zaraze koronavirusom koji izaziva bolest COVID-19 tim putem, piše CNN.

"Želimo vas uvjeriti da nema dokaza da su ljudska ili životinjska hrana i pakiranja hrane povezana s prijenosom COVID-19", napisala je agencija na Twitteru.

Jamie Lloyd-Smith jedan je od znanstvenika koji su sudjelovali u analizi koliko virus SARS-CoV-2, koji izaziva COVID-19, ostaje na raznim površinama.

Stručnjaci nisu zabrinuti

Unatoč tome što je istraživanjem utvrđeno da se virus zadržava na kartonskim površinama do 24 sata te na metalu i plastici do dva do tri dana, Lloyd-Smith ne pere pakiranja namirnica iz prodavaonica ili dostave.

"Osobno to ne činim", kaže Lloyd-Wright. "Prema svojim rukama ponašam se kao da su potencijalno kontaminirane dok baratam namirnicama i vadim ih iz ambalaže i uvijek ih operem kad završim s tim poslom."

Virolog dr. John Williams, koji je proučavao koronaviruse desetljećima, također nije zabrinut.

"Mi malo kuhamo hranu u kući, malo naručujemo izvana za naš dom prepun studenata koji su se vratili iz koledža", kaže Williams. "I ne brišemo pakiranja iz restorana".

Mali rizik da ostane na namirnici

"Izgledi da netko ostavi dovoljno virusa na nekoj namirnici ili pakiranju vrlo su mali, i na to gledam kao na hipotetski rizik", kaže Lloyd-Smith.

"Prema tome, pažljiv sam, uvijek ću oprati ruke, ali ne promatram to kao da zrači virusima."

Njegov savjet za postupanje promijenio bi se, kaže Lloyd-Smith, kad bi se radilo o starijoj osobi ili onoj narušena imuniteta.

"Jednostavna i razumna mjera predostrožnosti za namirnice koje ne moraju u hladnjak je tada ostaviti ih da stoje jedan ili više dana netaknute prije nego što ih se raspakira", dodaje on. "Takav postupak znatno bi smanjio količinu eventualne kontaminacije."

Sunce može umrtviti virus

Zabrinutost zbog mogućeg prijenosa virusa preko raznih površina pojavila se u ožujku kad je objavljena studija u časopisu New England Journal of Medicine.

"Studija je pokazala da se pod određenim uvjetima u laboratoriju, koji su na neki način umjetni, SARS-CoV-2 zadržava do tri sata u aerosolima, do četiri sata na bakru i do 24 sata na kartonu te do dva do tri dana na plastici i nehrđajućem čeliku", kaže Lloyd-Smith.

Eksperiment nije uzeo u obzir druge faktore koji mogu umrtviti virus, poput sunca ili dezinficijensa niti je određivao promjenu količine virusa s vremenom, kaže Lloyd-Smith.

Stručnjak za sigurnost hrane sa sveučilišta Sjeverna Karolina Benjamin Chapman upozorava da ulogu igraju i temperatura, vlaga, te koliko je bilo virusa na početku.

Količina virusa SARS-CoV-2 relativno brzo se smanjuje u usporedbi s primjerice norovirusom koji opstaje danima u dovoljnoj koncentraciji da zarazi drugu osobu, kaže virolog Williams iz sveučilišne bolnice u Pittsburghu.

Pranje ruku je važnije

Studija je pokazala da se broj koronavirusa smanjio stotinu puta na kartonu tijekom osam sati", dodaje Williams. "To znači da je 99,9 posto virusa nestalo nakon osam sati, a isto se odnosi i na čelik ili plastiku."

Ako se želite usmjeriti na nešto što će stvoriti presudnu razliku, stručnjaci savjetuju da je važnije fanatično prati ili dezinficirati ruke nakon svakog mogućeg kontakta s koronavirusom.

Ako ipak strahujete zbog rizika kontaminacije namirnica, tada dezinficirajte pakiranja izvana, dodaje Williams.

"Izgledi da dobijete virus na taj način ipak su vrlo, vrlo mali", ponavlja Williams.

"Neki ljudi žele nositi i tregere i remen za hlače kako im ne bi pale, zar ne?" dodaje Williams. (Hina)