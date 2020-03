Bjelovarsko-bilogorski župan smijenio je ravnateljicu Daruvarskih toplica jer se nije držala propisa koji vrijede u vrijeme pandemije koronavirusa.

"Župan Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs u ime osnivača Daruvarskih toplica temeljem saznanja o kršenju Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije vezanih uz sprječavanje širenja zaraze koronavirusom zatražio je od Upravnog vijeća Daruvarskih toplica razrješenje ravnateljice Mire Zakore. Nakon razrješenja ravnateljice Daruvarskih toplica za v. d. ravnateljice imenovat će se njezina zamjenica dr. Stojanka Lukačin. U međuvremenu momentalno je zatvoren objekt koji je unutar Daruvarskih toplica pružao ugostiteljske usluge", stoji u priopćenju BBŽ-a.

Portal Bjelovar LIVE objavio je fotografiju na kojoj se vidi kako se korisnici Daruvarskih toplica druže bez obzira na propisane mjere stožera. Portal piše da je fotografija snimljena sinoć, u predvorju lječilišnog hotela Termal.

"Ostao sam začuđen. Jednostavno ne mogu vjerovati da se ovo događa. Ljudi se druže bez ikakve zaštite. Ovo je potencijalno mjesto zaraze, a mjere i odluke koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite u Daruvarskim toplicama uopće ne vrijede", rekao je portalu čitatelj.

Ravnateljica Zakora za DNEVNIK.hr rekla je da je fotografija starija.

"To sigurno nije točna fotografija, to nije od sinoć. To je nemoguće. Razmaknuti su svi stolovi. Od 17. ožujka proveli smo sve mjere, zaključali sve ulaze, hotel je zaključan, glavni ulaz nadziru svi zaposlenici. Pacijenti ne smiju van, zabranjeni su posjeti. Nema ni wellnesa ni fitnesa. Pacijenti su svi na udaljenosti od dva metra", rekla je Zakora.

Damir Lneniček, daruvarski gradonačelnik, za portal je rekao da je sve ovo tempirana bomba za stanovnike Daruvara i okolice.