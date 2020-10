Ne smanjuju se redovi za testiranje na koronavirus u zagrebačkom Zavodu za nastavno zdravstvo Andrija Štampar.

Nepregledne kolone automobila i danas su protezale Mirogojskom ulicom, a na današnjoj konferenciji zagrebačkog stožera najavljeno je kako je novo radno vrijeme za testiranje na Štamparu od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati, a nedjeljom i blagdanima od 8 do 10 sati.

Također, od ponedjeljka se preko platforme na internetskoj stranici svi moraju naručiti za testiranje.

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, nedavno je najavio kako će se u Zagrebu organizirati još jedna lokacija za testiranja na koronavirus, a nalazit će se na istočnom parkiralištu Zagrebačkog Velesajma.