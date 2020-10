Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti izvijestio je da Srbija u zadnja dva tjedna ima 20 zaraženih koronom na 100.000 stanovnika, što je rezultat koji je svrstava među najsigurnije zemlje Europe. No, srbijanski epidemiolozi upozoravaju da je treći val već počeo.

Podaci Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti pokazuju da Srbija u zadnja dva tjedna ima 20 zaraženih koronom na 100.000 stanovnika. Stoga su je mnoge europske zemlje stavile u svojevrsnu zelenu zonu.

Tako je primjerice Slovenija na karti objavljenoj na stranicama tamošnje vlade označila Srbiju zelenom bojom pa građani Srbije mogu bez ikakvih ograničenja ući u Sloveniju, zajedno s ostalih nekoliko zemalja - Australijom, Novim Zelandom i Urugvajem.

Slično je prije nekoliko dana objavila i nizozemska državna televizija, koja je na karti Europe jedino Srbiju istaknula kao zemlju bez posebnih sigurnosnih rizika što se korone tiče.

#Serbia according to the Dutch state TV: no safety risks. This map looks funny, Serbia as a kind of terra incognita...



It became a strange world I have to admit. Greetings from #Belgrade #Serbia ! pic.twitter.com/ORME9lyiHL