Velik porast broja novoobljelih zabilježen je u Bosni i Hercegovini. Preminulo je 15 ljudi, a 261 osoba zaražena je koronavirusom.

Petnaest je ljudi umrlo, a 261 je novozaražena osoba koronavirusom u posljednja 24 sata Bosni i Hercegovini, znatno više nego dan ranije, objavile su zdravstvene vlasti.

U ponedjeljak su bile 143 inficirane osobe i devet umrlih od posljedica koronavirusa.

Zaraza je u utorak potvrđena kod 198 osoba iz Federacije BiH i 63 iz Republike Srpske. U Federaciji je umrlo 11, a u RS-u četiri osobe, izvijestili su entitetski zavodi za javno zdravstvo.

Nagli rast

Nakon desetak dana u kojima se broj novozaraženih u Sarajevskoj županiji smanjivao, u utorak je zabilježen nagli rast s 39 novih slučajeva.

Velik broj novozaraženih i dalje je u Banjoj Luci, gdje je potvrđeno 18 novozaraženih.

Voditelj ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Victor Oslavzky kazao je kako bi se trebalo više posvetiti učinkovitom otkrivanju kontakata zaraženih osoba jer je to ključ kontroliranja širenja epidemije.

Ilustrirao je to stanjem na području Sarajeva. "Uspješnost (praćenja) je od 60 do 80 posto kada je riječ o kontaktima jedne zaražene osobe, a mi smatramo da to treba proširiti i da postotak treba biti veći jer se jedino na taj način može kontrolirati širenje virusa", kazao je Olsavszky.

Od početka epidemije u BiH potvrđeno je 28.710 zaraženih i 903 preminule osobe.