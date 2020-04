Nacionalni stožer od početka epidemije ističe kako će nam život biti drugačiji i kad se krene s popuštanjem mjera. Uz pojačanu higijenu, život na dva metra udaljenosti ostat će naša svakodnevica.

Socijalna distanca - riječi su to koje smo ovih dana čuli nebrojeno puta. I kad popuste mjere, savjet je da se i dalje držimo razmaka od dva metra. Tu smo razdaljinu vec usvojili čekajući, primjerice, u redu za blagajnu, na tržnici ili pri ulasku u trgovinu ili ljekarnu.

Uskoro bi na dva metra udaljenosti mogli biti i stolovi u kafićima i restoranima gdje nismo bili već više od mjesec dana. No za stolom, za sad, samo dvije osobe, a između stolova pleksiglas ili druga lako periva površina.

Povratak misnih slavlja

Sve se više spominje i povratak misnih slavlja. Mise bi se mogle služiti po takozvanom poljskom modelu. U crkvama bi bilo manje vjernika, a svećenici bi u danu predvodili više misa.

Više od mjesec dana ne idemo ni u klubove, kazališta, kina, ni na koncerte. Na tim je mjestima nemoguće držati razmak i uživati u dosadašnjem iskustvu.

No postujući distancu, mogla bi, primjerice, zaživjeti autokina na otvorenom. Na isti bi način mogli slušati i manje koncerte. U sigurnosti svojeg automobila - s pogledom na umjetnost koja nam nedostaje.

Velike promjene u sportu

Sport je još jedna od stvari koje smo se posljednjih tjedana odrekli. Omiljeni nogomet ili košarku morali bi zaboraviti, no poštujući udaljenost i dalje možemo biciklirati ili trčati, a nedostaje li nam natjecateljski duh, na dva metra može se igrati primjerice tenis ili golf.

Stožer razmatra o popuštanju mjera za rekretivne individualne sportove u kojima je to epidemiološki moguće.

Što se, pak, profesionalnog sporta tiče, najizglednije je da će se on nastaviti bez gledatelja na tribinama. Ipak, jednom kad mjere popuste i na stadionima bi u teoriji mogli držati razmak od dva metra. To se neće svidjeti strastvenim navijačima, no za sad se to čini kao jedini način da uživo gledamo svoje idole.

Roštilj za sada - nedostižan

Roštilj s društvom na kakav smo navikli za sad se čini nedostižan, a zbog lijepog vremena najradije bi već planirali ljetovanja. No, čini se nevjerojatnim da bi na plažama morali boraviti u omeđenom prostoru. Kako bi razmak držali u moru ili jezeru?

Odgovore na sva pitanja jos uvijek nemamo. Zato slušajte upute Nacionalnog stožera i požtujte propisane mjere kako bi nam se život što prije vratio u kakvu-takvu normalu.

