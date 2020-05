Posljednjih dana broj novih zaraženih osoba ostao je na jednoznamenkastoj brojci, danas je zaražena samo jedna osoba. Što možemo očekivati ovo ljeto, u Dnevniku Nove TV kazao je načelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović.

Situacija je sve bolja, danas imamo samo jednu novu zaraženu osobu. Možemo li uskoro očekivati vraćanje života u normalu te što nas čeka u ljetu koje nam dolazi, u Dnevniku Nove TV kazao je načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Za stanje na granicama kazao je kako gužve na ulazu u Hrvatsku ne bi trebale biti problem. "Pripremili smo se za ovu situaciju, svi koji ulaze dobivaju detaljne upute o tome kako se trebaju ponašati. Polazimo i od činjenice da nikome nije u interesu da putuju ako imaju simptome bolesti", rekao je.

U Hrvatsku ušle tisuće ljudi

"Otkako smo uveli ove mjere, u zadnjih 24 sata je više od 3500 ljudi ušlo u Hrvatsku, vezano za ili poslovne sastanke ili neke druge gospodarske razloge, a više od 800 njih iz nužnih, privatnih razloga", objasnio je Božinović.

Za kraj epidemije kaže kako je kompetentan ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. "Danas je on to objasnio, to je stvar epidemiološke procjene koja ovisi o broju inficiriranih, transimisiji bolesnih", dodao je.

Za dolaske stranaca kaže kako se epidemiološka slika popravlja u cijeloj Europi.

"Države imaju u ovom trenutku neke svoje režime. Nama u ovom trenutku najviše stranaca dolazi iz Slovenije, što smo i očekivali. Oni imaju dobru epidemiološku sliku i postoji veliki interes slovenskih susjeda da dođu u Hrvatsku. U ovo doba godine i tijekom ljeta je dolazak u Hrvatsku nešto što se kod njih podrazumijeva pod normalno", objasnio je Božinović.

Navodi kako nema razloga za mijenjanje osnovnih epidemioloških preporuka poput izbjegavanja rukovanja. "One trebaju ostati, prvenstveno zbog svih. Činjenica je da je rukovanje jedan od kontakata koji treba izbjegavati u svakom slučaju", kazao je.

HDZ spreman za izbore

Za izbore kaže kako se očekuje raspuštanje Sabora. "Predsjednik nakon toga od četiri datuma odabire datum. Nama u HDZ-u je svejedno o kojem se datumu radi, mi smo spremni", naveo je.

Za nova imena na kandidacijskim listama kaže da još nije bilo razgovora o tome. "Kad se one budu sastavile, onda ćemo o tome upoznati javnost", kazao je Božinović i dodao da će stranačka tijela odlučivati i u slučaju stavljanja na listu Davora Ivu Stiera. "Ono što bude odluka stranačkih tijela, prijedlog stranačkih organizacija - to je ono što će biti najbolje za HDZ", kazao je Božinović.

"Mi ćemo se sigurno fokusirati na probleme koji su pred Hrvatskom, a oni sigurno nisu mali. Koliko vidim naše političke oponente, oni se uglavnom bave nama", zaključio je Božinović.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr