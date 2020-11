Ministar Božinović naglasio je i da spoznaja o cjepivu otvara mogućnost za strože mjere jer se može procijeniti dokad bi one trajale.

Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera Davor Božinović nakon videosastanka s županima i premijerom u Vladi rekao je kako je potrebno da 70 posto građana bude procijepljeno protiv virusa SARS-CoV-2.

"Moramo znati da bi cjepivo zaustavilo širenje epidemije i bilo bi potrebno da oko 70 posto odraslog stanovništva bude procijepljeno. Vodit ćemo računa da se to dogodi", poručio je govoreći o cjepivu.

Potvrdio je da se o tome hoće li cjepivo biti obvezno razgovaralo i u ponedjeljak na sjednici VNS-a. Upitan je li to pitanje otvorio predsjednik Milanović, Božinović je rekao kako to nije važno.

Kazao je i da Hrvatska ima obvezu cijepljenja protiv nekih bolesti, ali ne protiv ove jer je nova.

"U svakom slučaju, moramo učiniti sve da se najveći broj naših građana cijepi jer to je zapravo cilj da bi cijela operacija bila uspješna. Svima nam je cilj da izađemo iz epidemije, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi i u svijetu. Cjepivo je tu negdje i možemo na njega računati. To nam možda otvara mogućnost strožih mjera jer možemo procijeniti otprilike dokad bi one trajale, ali za to nam treba podrška građana. Što se prije taj cilj ostvari, prije ćemo ili skinuti maske ili ćemo se vratiti u nešto što je način života na koji smo navikli“, rekao je odgovarajući na novinarska pitanja.

Dodao je kako će se morati svi angažirati u tom cilju jer nam je, kako je rekao, zajednički.