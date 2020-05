Na letu Croatia Airlinesa koji je stigao u Zagreb iz Frankfurta 2. svibnja bilo je 14 osoba kojima je potvrđena zaraza koronavirusom. Isprva su članovi Nacionalnog stožera tvrdili da je na letu bilo 74 ljudi, a sad kažu da je došlo do greške i da je u avionu bilo 115 ljudi.

Jedno od žarišta koronavirusa u Hrvatskoj u svibnju je postao let Croatia Airlinesa iz Frankfurta na kojem je bilo 14 zaraženih. Čak devetero oboljelih je radnika tvrtke Đuro Đaković Montaža iz Slavonskog Broda, koji su se vraćali iz Švedske, a danima se tvrdilo kako je na letu bilo 74 ljudi, no Jutarnji piše kako su doznali da je na letu bilo čak 115 ljudi te da je među zaraženima navodno i jedan član posade. Ta informacija nije službeno potvrđena, ali je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak pronašao "nestale" putnike. Kaže da su dvojica kolega obrađivali putnike. Jedan je radio skupinu od 74 ljudi, a drugi od 41, na kraju je objedinjene podatke imala epidemiologinja zadužena za taj let koja je i potvrdila da je bilo 115 putnika.

Podsjetimo, Capak je na redovnoj redovitoj konferenciji za medije 12. svibnja rekao kako je na letu bilo 74 ljudi.

"Imamo situaciju u kojoj su se vratile 74 osobe, zajedno s članovima posade. Među njima je bilo više radnika Đure Đakovića koji su se vraćali iz Švedske. Među njima se prvi razbolio 5. svibnja i sad ih imamo devet. Osim njih, u Zadru je jedna osoba koja je putovala tim avionom i u Sisku druga te jedan strani državljanin koji je doputovao tim avionom u Istru. Svi ostali su kontaktirani, neki među njima još nisu pronađeni, niti se zna gdje se nalaze, ali upozoreni su i određena im je mjera samoizolacije", rekao Capak.

"Ukupno je na navedenom letu bilo 115 osoba od čega je 10 osoba napustilo Hrvatsku", odgovorila je Jutarnjem dr. Zvjezdana Lovrić Makarić, koja je kao epidemiologinja zadužena za taj let. Potom se oglasio i Capak i rekao da je došlo do nesporazuma.

"Jedan kolega radio je skupinu od 74, a to je skupina iz koje su proizašle sve dosad oboljele osobe. Drugi kolega radio je skupinu od 41 osobe iz koje zasad nema pozitivnih. Kolege su sve vrijeme u koordinaciji, a moj primarni interes i dalje je skupina od 74 iz koje su zasad proizašli Covid pozitivni", rekao je Capak.

Osim broja ljudi na spornom letu, postoje i nejasnoće oko datuma potvrde prvozaraženog s leta. Capak je kazao da se prvi čovjek razbolio 5. svibnja, Lovrić Makarić pak kaže da je to bilo 7. svibnja, a Croatia Airlines je 8. svibnja dobila zahtjev da Epidemiološkoj službi preda podatke o putnicima.

Svima koji su tim letom došli iz Frankfurta i ostali u Hrvatskoj, određena je mjera samoizolacije, no problem je što službe nekoliko dana nisu mogle doći do četvorice putnika jer nisu bili dostupni na brojeve koje su naveli u obrascu. Uz pomoć policije i njima su ušli u trag.