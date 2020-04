Muškarac u Dubravi i žena iz Španskog lagali su da su zaraženi koronavirusom. Reagirala je i policija, oboje su prekršajno prijavljeni.

U ponedjeljak u 9 sati u Dubravi, Branovečka cesta, pijani 34-godišnjak je nazvao radnika koji mu je trebao obaviti određeni posao na krovištu.

Nakon toga nazvao je i drugog zaposlenika dobrotvorne organizacije. Obojici je rekao da je pozitivan na koronavirus. Osim usmenim putem isto im je napisao i putem SMS-a.

Utvrđeno je da ipak nije zaražen, ali je pod utjecajem alkohola, širenjem lažnih vijesti uznemirio one kojima je to rekao. 34-godišnjak je smješten u posebnu prostoriju do otrežnjenja. Uhićen je pa će ga policija prepratiti pred suca Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu.

Srušila se pa rekla da je zaražena

Osim toga, policija je utvrdila da je početkom mjeseca u Ulici Vlade Gotovca, 45-godišnjakinja došla u trgovinu i tamo birala i razgledala razne artikle da bi se potom srušila na pod. To je vidjela zaposlenica koja joj je prišla u pomoć i izvela ju ispred trgovine.

45-godišnjakinja je sjela na stepenice i rekla joj da ne prilazi jer je zaražena koronavirusom. Na taj je način širenjem lažnih vijesti uznemirila ljude. Kasnijim liječničkim provjerama utvrđeno je da ne boluje od koronavirusa.



Policija je protiv 45-godišnjakinje podnijela Optužni prijedlog zbog izmišljanja ili širenja lažnih vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana.