Pravni stručnjaci komentirali su odluku Ustavnog suda prema kojem je zabrana rada nedjeljom bila kršenje Ustava.

Sve što je dosad radio Nacionalni stožer civilne zaštite u skladu je s Ustavom. Osim zabrane rada nedjeljom. Stožer nije imao pravo zabraniti trgovinama da rade, odlučili su danas ustavni suci.

Sanja Barić, predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, kaže da je odluka bila očekivana.

"Uzmete li u obzir samu činjenicu da smo na nju čekali mjesecima, mogli smo zaključiti što oni misle", rekla je i dodala da bi u suprotnome, da su smatrali da je rad stožera neustavan već i ranije donijeli odluku.

Sud je na vlastitu inicijativu odlučivao o zabrani rada nedjeljom.

"Zabrana rada nedjeljom je bila eklatantan primjer povrede načela razmjernosti pa sam jako zadovoljna što je sud sam reagirao. No detaljnije je teško komentirati, priopćenje koje su poslali jako je šturo", objasnila je prof. Barić.

Na pitanje mogu li trgovci koji su bili pogođeni tom mjerom sada tužiti državu, odgovara: "Ova odluka ne znači ništa. Ona može služiti samo kao uputa za buduće mjere i preporuke stožera i buduće djelovanje izvršne vlasti. Iz ovog priopćenja nije vidljiva razina neustavnosti iz koje bi mogla uslijediti ovakva ili onakva posljedica. Čini se da neće dovesti zahtjeva za odštetom. No morat ćemo pričekati osam dana dok ne vidimo obrazloženje".

"Treba čekati obrazloženje"

Mato Palić, profesor s Pravnog fakulteta u Osijeku, objašnjava kako je on bio bliže tome da zabrana nije bila protuustavna.

"No, oni su rekli da je odluka nerazmjerna te da se cilj zaštite mogao postići i blažim stupnjem ograničavanja. Nisu obrazložili kojim, je li se to odnosilo na recimo kraće radno vrijeme, mogu samo nagađati jer još nema obrazloženja", naglašava ovaj pravni stručnjak.

"Ne bih isključio da bude onih koji će pokušati ostvariti zahtjev za naknadom štete. Nedvojbeno je utvrđeno da je država prekršila Ustav, a ako je postupila protivno Ustavu, a za to ne bi nosila konzekvence, to bi značilo da bi država ili neko državno tijelo i ubuduće moglo ograničiti rad nekome i pojeo vuk magare. No za svaki slučaj treba pričekati obrazloženje", smatra Palić.

Poduzetnici: "Važno je da je zabrana trajala kratko"

Dražen Oreščanin iz udruge Glas poduzetnika kažu da odluka otvara mogućnost da dođe do zahtjeva za naknadom štete. Objašnjava da će se u udruzi prvo konzultirati s odvjetnicima da vide što i kako dalje. No i oni naglašavaju kako valja pričekati obrazloženje suda.

Oreščanin objašnjava kako trgovci, ovisno o grani, nedjeljom ostvaruju 10 do 15 posto tjednog prihoda.

"Dio se prelio na ostale dane u tjednu, no dio se izgubio. No najbitnije je da je zabrana kratko trajala, da nitko nije imao ozbiljnije gubitke te da nije bilo otkaza", zaključio je Oreščanin.

Hrvoje Bujas naglašava kako su u UGP-u od početka upozoravali da zabrana nije u skladu s Ustavom.

"Ono što mi možemo iščitati jest da rad nedjeljom treba biti sloboda koja se treba njegovati, pogotovo u momentu kad nije bilo ugroze, kad je prošao lockdown. Dajte ljudima da rade, mi se uvijek za to zalažemo. Tko želi raditi neka radi, uz adekvatno plaćanje tog rada", zaključuje Bujas.